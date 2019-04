Excluyen a Puigdemont de elecciones europeas

El ex presidente catalán Carles Puigdemont y dos de sus antiguos ministros regionales, evadidos de la justicia en España, fueron excluidos de las elecciones europeas del 26 de mayo por la autoridad electoral española, denunció este lunes su partido Juntos por Cataluña (JxCat).En un comunicado, el partido calificó la medida de la Junta Electoral como una "flagante vulneración de los derechos fundamentales" de Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, cuyas candidaturas en los tres primeros puestos de la lista al Parlamento Europeo fue anunciada por JxCat en marzo.Según la notificación facilitada a la AFP por el partido, la Junta Electoral descalificó a los tres candidatos a solicitud del conservador Partido Popular y el liberal Ciudadanos, quienes los impugnaron alegando que no reunían las condiciones para postularse.Consultada por la AFP, la Junta Electoral no hizo comentarios."Quieren silenciar y apartar una candidatura para que no pueda explicarse en el corazón de las instituciones europeas aquello que representa: (...) la decisión de millones de catalanes de constituir una república", afirmó JxCat.El partido catalán anunció que "desplegará de forma inmediata todas las acciones jurídicas en el Estado español y Europa para defender los derechos de los tres candidatos"."No hay ningún obstáculo jurídico (para que concurran) exceptuando que quieran excluirle por motivos políticos", dijo el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, a la AFP.Puigdemont, quien junto a otros miembros de su ex gobierno regional abandonaron España tras el intento de independencia de Cataluña en octubre de 2017, "está en situación de rebeldía procesal. Lo que debe hacer es venir a España y comparecer ante los tribunales", señaló en Twitter el líder del PP, Pablo Casado, felicitándose por la decisión de la autoridad electoral."Si das un golpe de Estado y te fugas NO puedes representar en Europa al Estado al que has dado el golpe ni vivir de un sueldo público pagado por los ciudadanos a los que insultas", tuiteó de su lado una dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas.Otros doce líderes separatistas que permanecieron en España son juzgados en Madrid por su papel en la tentativa de secesión.Puigdemont, residente en Bélgica y sobre quien pesa una orden de detención España, había dicho en abril que su candidatura buscaba llevar su lucha "al seno de la institución que representa a los ciudadanos de Europa".