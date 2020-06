Exconvicto entrevistado por Luisito Comunica, es señalado por abuso sexual

Denuncia de abuso sexual para "El Rocky", un bolero ex convicto que salió en un video de " @LuisitoComunica ". pic.twitter.com/YDBqbOE7Zy

Hace 4 años entrevisté a un hombre en la calle. Hoy me entero que una chica lo ha denunciado por abuso.



Ya borré el video, pues no deseo que más gente lo conozca por mi canal. No tengo ningún tipo de relación con él.



Siento profundamente lo sucedido, de todo corazón.