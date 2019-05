Excremento de pingüinos enriquece la biodiversidad

Por más de medio siglo, los biólogos estudiosos de la Antártida enfocaron sus investigaciones en entender las capacidades de los organismos para afrontar la sequía y el frío más severos del planeta.Pero, hasta ahora, no han tenido en cuenta la relevancia de los excrementos de las colonias de pingüinos y focas, que contribuyen al ecosistema con su aporte de nitrógeno.Un nuevo estudio publicado el jueves en el diario científico Current Biology indica que los desechos ayudan a las comunidades de musgos y líquenes, y que a su vez han sostenido a una gran cantidad de animales microscópicos como colémbolos y ácaros más de 1.000 metros más allá de la colonia."Lo que vemos es que el excremento producido por focas y pingüinos se evapora en parte como amoníaco", dijo el coautor Stef Bokhorst, del Departamento de Ciencias Ecológicas de la universidad de Vrije de Amsterdam.Según explicó el especialista, el amoníaco es recogido por el viento en la costa y trasladado hacia adentro del continente, donde se deposita en el suelo, proveyendo nitrógeno a los productores primarios. Es decir, lo que necesitan para sobrevivir en este entorno.Los investigadores desafiaron al frío y recorrieron áreas con desechos de animales, por no mencionar las hordas de elefantes marinos y pingüinos gentú, barbijo y Adelia, para examinar los suelos y las plantas circundantes.Con aparatos capaces de medir su respiración, recogieron muestras y las examinaron en laboratorios.Las revelaciones mostraron que había millones de invertebrados diminutos por kilómetro cuadrado por la falta de predadores en el ambiente, a diferencia de lo que ocurre en las praderas europeas o estadounidenses, donde el número apenas ronda entre 50.000 y 100.000."Cuantos más animales obtengamos, mayor será la huella que existe, y encontraremos una mayor diversidad en esos sitios", dijo Bokhorst a AFP.De acuerdo con el experto, la riqueza de las especies está más relacionada con los nutrientes añadidos por el excremento que con la naturaleza fría y seca de la región.La investigación permitió que el equipo realizara un mapa de los puntos calientes en la península antártica, encontrando que las colonias de pingüinos eran un agente de la biodiversidad.Los mapas pueden actualizarse en el futuro utilizando imágenes satelitales para determinar el tamaño y la ubicación de las colonias reproductoras, lo que libera a los futuros científicos de tener que realizar un trabajo de campo peligroso.Para Bokhorst, la Antártida fue un "laboratorio natural ideal" para estudiar la relación entre nutrientes y biodiversidad, por la simplicidad de la red alimentaria, en contraste con otras partes del mundo donde los ecosistemas son mucho más complejos.Pero el estudio también subrayó cuán interconectado estaba el ecosistema del continente y, por lo tanto, su vulnerabilidad a la actividad humana.Todos los países que trabajan en el continente están bajo el Tratado Antártico, que los obliga a proteger la vida silvestre.Pero Bokhorst dijo que el estudio mostró que "si empiezas a tocar en un extremo, tendrá un efecto en el otro"."Debes estar atento a que no estás sobreexplotando los océanos para no dañar los suministros de alimentos; de lo contrario, tendrás un impacto sobre la biodiversidad".Las comunidades invertebradas de la península afrontan nuevos predadores, ya que el turismo creciente representa mayores chances de que los visitantes puedan traer semillas o incluso insectos con ellos.Éstos, a su vez, podrían beneficiarse del enriquecimiento del suelo y establecerse, amenazando a las especies nativas. "Ese es un muy buen argumento de por qué debemos tener cuidado con la Antártida", dijo Bokhorst.