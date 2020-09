Exdirector coahuilense del Indep denunció ‘mutilación de joyas’ a subasta ante la FGR

Escuchar Nota

“Dada la pandemia y las circunstancias económicas por las que atraviesa el país, vender la mitad de los lotes ya resulta algo importante”, comentó.



“Ha habido duda de si sacar autos muy nuevos, tal vez lo haga atractivo, pero tal vez la gente no tenga recursos para comprar esos bienes, también hemos detenido las subastas de joyas porque no hemos encontrado en las últimas subastas interés por adquirir joyas.

en la que además de señalar los asuntos pendientes de la institución, expone "irregularidades administrativas" que encontró al tomar el cargo.En uno de los apartados de su carta de renuncia sobre el combate a la corrupción, Cárdenas Gracia señala que al inicio de su trabajo a cargo del Indep se encontraronEntre ellas señala la mutilación de joyas, contratos favorables para empresas y no al Instituto, además de conductas de servidores públicos contrarias a las normas., se presentaron las denuncias administrativas al órgano interno de control.Además expuso que por la manipulación de piezas de joyería se presentaron las denuncias penales a la Fiscalía General de la República.Cabe mencionar que el pasado 16 de agosto durante la quinta subasta Con Sentido Social, Jaime Cárdenas, explicó que el Indep decidió no ofertar algunos lotes debido a que se sabe que no era posible venderlos, porque la gente no cuenta con los recursos., la cual será efectiva a partir del 30 de septiembre, para reincorporarse a la vida académica.En su carta de renuncia, Cárdenas agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador su designación y extiende su reconocimiento a los funcionarios públicos, y a su equipo de trabajo, por el apoyo recibido.También desea buena suerte al gobierno de la Cuarta Transformación, y expresa que, como muchos mexicanos, "seguirá trabajando para que se puedan instrumentar los cambios que demanda la República y se logre construir la infraestructura que el país necesita".Con información de Diana Lastiri