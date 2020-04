Exedil ‘quema’ a su hijo en redes por armar ‘pool party’ en plena contingencia

Escuchar Nota

"Atención, amigos, mi hijo Jorge Vizcarra Pérez está solicitando gente igual de pend... a el (sic), para ir a una ALBERCADA!!! Quién dijo yo?!!!", lanzó el funcionario estatal.

"Yo que sus amigos no me le acercaba, en una de esas tiene coronavirus, porque no se resguarda en casa y te pudiera infectar, aguas!!!", abundó.



“La pool party ni siquiera es mía, la pool party es de una amiga que cumple años, yo no soy invitado, ellos son invitados… entiendan”, dijo.



“Yo estoy en la casa, no en la calle… “, aseguró.

El ex Alcalde de Tonalá, Jalisco,en plena pandemia por el nuevo coronavirus.El ex Edil panista, quien actualmente funge como Director de Regiones de la Procuraduría Social,y a quienes lo respaldaron.Junto con su mensaje,, donde invita a dos albercadas: una el miércoles y otra el jueves.Vizcarra Mayorga, ya que no ha atendido las medidas de aislamiento social.En varios comentarios a esta publicación ler en las redes sociales.En cambio,, pues el evento es de una amiga que cumple años.