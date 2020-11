Exesposa de Scherer Ibarra obtiene todos sus bienes en divorcio

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, declaró a Apro que el departamento ubicado en la zona del Upper East Side de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, no fue incluido en su declaración de bienes porque pertenece a su ex esposa desde octubre de 2015.



En un documento notarial, expedido en febrero de 2019, se certifica que dicho inmueble fue transferido a la señora Nora Laura Pareyón Galván -con quien Scherer estuvo casado desde 1982 durante 33 años- a partir de un convenio de divorcio en el cual se estipuló que “los bienes de la sociedad conyugal pasarán a ser propiedad al 100% de mi cónyuge”.



Y redunda: “Por virtud de dicho convenio y sentencia, los bienes adquiridos por cualquiera de los señores Julio Scherer Ibarra y Nora Laura Pareyón Galván durante su matrimonio, y en propiedad de cualquiera de estos al momento de la disolución del vínculo, pasaron a propiedad de la señora Nora Laura Pareyón Galván”.



La aclaración de Scherer Ibarra se da a propósito de una publicación en la primera plana del diario El Universal, titulada “Consejero jurídico de AMLO no declara departamento, en NY”, a pesar de que el propio funcionario les proporcionó la información oficial de su convenio de divorcio.



Según la versión del diario, el jurista seguiría apareciendo como propietario y responsable de pagar los impuestos del departamento ubicado en Park Avenue, que estimaron en un valor de 1.7 mdd.