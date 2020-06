Exesposa demanda a Elton John

Escuchar Nota

La exesposa de Elton John, Renate Blauel, ha presentado una medida legal contra el cantante británico ante el Tribunal Superior de Londres, si bien se desconocen las razones, aunque se estima que pueda estar relacionada con la publicación de asuntos personales.Blauel, de origen alemán, se casó con el músico el 14 de febrero de 1984, aunque la pareja se divorció cuatro años después. «Terminé casado por no saber afrontar el problema más importante, que era un drogadicto. Me casé con una mujer a la que amaba y pensé que cambiaría, pero cuando me casé todavía tenía la nariz llena de cocaína y me bebía al menos una botella al día», reconoció años más tarde.Años más tarde, Elton John anunció que era gay y se casó con David Furnish, con quien tiene dos hijos, Zachary y Elias, nacidos por gestación subrogada.Según la prensa, la medida legal fue presentada la semana pasada y se estima que puede estar relacionada con la publicación de algunos detalles de la vida privada del artista. Los representantes legales de Blauel indicaron que confían en que el caso pueda ser resuelto en «privado y de manera amistosa».Estos detalles se referirán a las confesiones que hizo el cantante a través de su autobiografía «Yo», publicada el año pasado, en la que Elton describe la agonía que sufrió durante su divorcio con Blauel y su lucha por aceptar su sexualidad. «Había roto el corazón de alguien que amaba y que me amaba incondicionalmente, alguien a quien no podía culpar de ninguna manera.A pesar de todo el dolor, no hubo acritud en absoluto. Durante años después, cada vez que me pasaba algo, la prensa aparecía en la puerta de su casa: les decía que la dejaran en paz», escribió. «La vi una vez desde que nos divorciamos... Cuando tuve hijos, la invité a Woodside porque quería que los conociera.Quería verla, quería que ella fuera parte de nuestras vidas, y nosotros parte de la suya, de alguna manera. Pero ella no quería y yo no insistí en el tema. Tengo que respetar cómo se siente».En la autobiografía, el cantante también recuerda los terribles años que pasó enganchado a las drogas. «Renate no solo se casó con un drogadicto gay, sino con un drogadicto gay cuya vida estaba a punto de desmoronarse. La cocaína me convirtió en un monstruo», y recordó que «comencé a tomar cocaína en 1974. Me gustó cómo me hizo sentir. Esa sacudida de confianza y euforia, la sensación de que de repente podía abrirme, que no me sentía tímido o intimidado, podía hablar con cualquiera».Blauel conoció a Elton John cuando ella trabajaba en unos estudios de grabación en Londres en 1983 mientras el cantante grababa «Don’t go breaking my heart» y, un año después, la pareja contrajo matrimonio en Australia. La exmujer nunca ha querido hablar sobre su relación con el músico, de 73 años, a pesar del intenso interés de los medios de comunicación.