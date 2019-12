Exesposo de Abril Pérez tendría nexos con reos del Oriente

“En ambos casos hay una investigación, informes todos los días —no quisiéramos decir mucho más— pero está muy atenta la Policía de Investigación, la procuraduría”, comentó.



“Desde mi perspectiva es muy importante lo que mencionó [el magistrado Zaldívar] que el juez no sólo tiene que guiarse por puntos aislados, sino por el contexto y es lo que pasó en el caso tanto de Peralvillo, de Tepito, como de Abril. Ocho veces cambian sus abogados ––la expareja de Abril–– y el juez le da oportunidad de que por eso no vaya a declarar, o sea, sabiendo cómo está el tema, toda la problemática que estuvo asociada, lo cuestionado que fue que le permitieran seguir su condena fuera de prisión y aun así le permiten que siga cambiando abogados”, refirió.



Aunque la procuraduría capitalina no tiene pruebas contundentes para vincular de manera directa a Juan Carlos “N” con el asesinato de su exesposa Abril Cecilia, agentes especializados y designados para el esclarecimiento del hecho indagan los nexos que el principal sospechoso de la autoría intelectual del feminicidio pudo establecer en los 10 meses que estuvo en el Reclusorio Oriente.La información recopilada revela que en ese tiempo; de esa presunta relación con algunos integrantes de la delincuencia organizada pudo surgir la idea y los contactos para que después le hicieran “el trabajo”.También, así como el laboral, de Juan Carlos, donde hay versiones encontradas contra el sospechoso y actualmente prófugo de las autoridades, pues mientras algunos lo califican como una persona “trabajadora y respetable”, otros, principalmente mujeres, lo señalan como “prepotente y machista”, a esto se suman las entrevistas de los hijos del prófugo.Sobre el caso, la jefa de Gobierno,y que tanto el Área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la de la procuraduría local, están trabajando conjuntamente, tanto para dar con los autores materiales como tras la pista de Juan “N”.La mandataria también consideró que el discurso que dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, durante su informe de actividades, es esperanzador para que los delitos no queden impunes en la Ciudad de México, pues refirió que los jueces tienen que guiarse por el contexto del caso y no sólo por puntos aislados.De momento,, donde aparentemente se puede refugiar en el departamento de un conocido.