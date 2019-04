Exgobernadores de Veracruz eran personajes de terror: AMLO

En su conferencia de prensa matutina desde el Museo Naval de Veracruz, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los gobernadores anteriores de Veracruz “eran personajes de terror” y elogió al actual mandatario estatal:“Hoy en Veracruz se tiene un gobernador comprometido con el pueblo y sobre todo honesto, nada que ver con los gobernadores que se habían padecido en Veracruz, no los voy a mencionar porque ustedes los conocen, daban miedo, eran como personajes de terror, eso ya no existe”.Y agregó: “Cuitláhuac es incapaz de engañar, es incapaz de llevar a cabo una acción perversa en contra de nadie, Cuitláhuac no es de malas entrañas, Cuitláhuac es honrado, vamos de gane”.Detalló: “Yo celebré cuando mis paisanos decidieron cambiar porque los anteriores los tenían bien choreados y de repente dijo el pueblo veracruzano ¡Basta!, ahora andan ahí queriendo detener el avance de la cuarta transformación, no lo van a lograr aunque estén constantemente criticando”.