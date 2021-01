Exhibe 4T a la DEA por caso Cienfuegos; EU reabrirá indagatoria

Escuchar Nota

“En esta tribuna dije: 'para México sería impensable, dije suicida, no hacer nada', pero ojo, lo que hizo la Fiscalía es citar a comparecer a Cienfuegos. Lo que nos informa la FGR es que de los elementos que proporcionó el Fiscal General de EU, confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustanciar la causa en contra del General”, señaló.

“El Departamento de Justicia de EU también está profundamente decepcionado por la decisión de México de publicar información compartida con México de manera confidencial. (...) El Departamento respalda plenamente su investigación y sus cargos, y cuestiona si EU puede continuar compartiendo información para apoyar las propias investigaciones criminales de México”, dijo una vocera del Departamento de Justicia en el comunicado que amplía su posición sobre Cienfuegos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer ayer en la tarde, por instrucción presidencial, el expediente del caso del general Salvador Cienfuegos , que la(FGR).El expediente, de 751 páginas, tiene como principales evidencias las conversaciones quey su jefesostuvieron en cinco aparatos Blackberry, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.Por la mañana,, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que la difusión del expediente se realizó vía Twitter, para que pueda ser consultado y revisado sin ninguna restricción.Ebrard dijo que, en una nota publicada en The Wall Street Journal, y aseguró que la decisión de no procesar a Cienfuegos Zepeda no se trata de “un suicidio”, como lo señaló al asegurar que las, y aclaró que aunque la investigación sigue en curso,Los fiscales revisaron el expediente de alrededor y advirtieron queconversaba por mensajería instantánea con un sujeto al que se refería como Zepeda o “Padrino” y“El H9” le comunicó a Patrón Sánchez que “el general” era un hombre de estatura baja, robusto y blanco, descripción que no guarda coincidencia con la complexión del general, a la par de que le agradecía el, pero algo que no sabía el capo es queSilva tambiénaunque Cienfuegos también reportó a la FGR que en las fechas en que “El H9” dijo haberlo visto,donde supuestamente se dio la reunión.El presidenteinsistió en hubo “muy poco profesionalismo” y se actuó a la ligera en la investigación en Estados Unidos en contra el general Cienfuegos, porque si como dice la Fiscalía, no hay materia.Por su parte, y tras la exoneración del general y extitular de la Sedena por parte de la Fiscalía mexicana,quien había sido detenido en Los Ángeles, el 15 de octubre del año pasado.Ayer en la mañana, tras respaldar la exoneración del General, el presidente, y rechazó que se afecte la relación con el Gobierno de EU, que encabezará el demócrata Joe Biden a partir del 20 de enero.Sin embargo, el Departamento de Justicia de EU reclamó que el Gobierno de López Obrador. En un inusual comunicado de medianoche, rebatió las acusaciones del Presidente de que el caso por narcotráfico contra Cienfuegos hubiera sido fabricado asegurando que los documentos dados a conocer lo demuestran., líder nacional del PRI, señaló que a su partido, nunca le “tembló la mano” para salir a defender al general Salvador Cienfuegos, y le agradeció por su servicio a México. Desde octubre del año pasado, después de que fuera detenido por la DEA,En esa ocasión, el PRI hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que, en ejercicio de sus facultades,del general de División.Por su parte,, coordinador de los senadores del PRI, afirmó que nunca hubo dudas de la honestidad y honorabilidad del general Salvador Cienfuegos , mientras el morenistallamó a la población a confiar en la resolución de la Fiscalía General de la República.En una carta a Marcelo Ebrard fechada el 29 de octubre, Estados Unidos describe cómo llegó a la acusación contra el general Cienfuegos, donde señala que él".También advierte que. La DEA investigaba desde 2013 a narcomenudistas de heroína en Las Vegas, Nevada, que se creía eran surtidos desde México por el cártel “H2” en Nayarit.