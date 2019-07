Exhibe CFE a deudores

Un total de 35 territorios del país, entre capitales de los estados y alcaldías de la Ciudad de México, están en la lista negra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el consumo del servicio no pagado. El adeudo total de todos estos Gobiernos asciende a 301 millones 485.6 mil pesos al 31 de mayo de este año.Parte del problema, según funcionarios de alto nivel de la CFE, es por el aumento de las tarifas eléctricas y por la llegada de nuevos Gobiernos capitalinos que no reconocen los adeudos que dejaron sus antecesores, "sobre todo si son de partidos políticos diferentes".Los servidores públicos reconocieron que las tarifas eléctricas tuvieron un incremento de 7.4 % en 2018 y de acuerdo con su informe anual de este año, "las tarifas domésticas de bajo consumo establecidas por el Gobierno federal se incrementan mensualmente 0.385 % (acumulado anual de 4.7 %), durante 2019, como lo determinó la SHCP, mientras que las tarifas para estímulo agrícola se ajustan dos centavos por kilowatt hora anualmente".La lista de los morosos llega a casos inverosímiles de adeudos de 3 pesos en la alcaldía de Miguel Hidalgo o de 57.04 pesos adeudados por el Gobierno de la capital de Querétaro durante los primeros cinco meses de 2019.En contraste, de acuerdo con información entregada por la CFE vía la Plataforma Nacional de Transparencia, los Gobiernos capitalinos que presentan los mayores adeudos son: Tepic, con 158 millones 160.4 mil pesos; Cuernavaca, con 110 millones 509.3 mil; Toluca, con 8 millones 508.8 mil; Chilpancingo, con 7 millones 122.7 mil; Culiacán, con 5 millones 995.1 mil, y Chihuahua, con 2 millones 348.8 mil, entre los morosos más importantes.En la Ciudad de México, las alcaldías con mayores adeudos son, hasta el 31 de mayo de este año: Iztapalapa, con 2 millones 704.1 mil pesos; Milpa Alta, 635.8 mil; Tláhuac, 424.8 mil; Magdalena Contreras, 308.8 mil; Tlalpan, 267.9 mil; Cuajimalpa de Morelos 239.1 mil, y Xochimilco, 205 mil pesos.Benito Juárez es un caso excepcional, pues en el periodo enero-mayo no adeuda a CFE ni un solo centavo por energía eléctrica.Esta es una práctica que se ha hecho común no solo entre usuarios domésticos, sino también entre Gobiernos estatales y locales, así como entre la industria, comercio y servicios, señaló un alto funcionario de la empresa productiva del Estado que pidió no ser citado.La CFE enfrenta dos problemas: las pérdidas de energía eléctrica, que suman 60 mil millones de pesos anuales, derivadas de usos ilícitos del servicio y pérdidas por deficiencias del sistema, así como anomalías en la medición al momento de verificar medidores y errores en la facturación.