Exhibe delegado federal corruptelas de Torres Charles

Al conocerse el nombramiento de Jesús Torres Charles como encargado de indagar delitos en las aduanas, vigilar el comercio ilegal y participar en inspecciones fiscales el Delegado del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores digirió una carta a la titular del SAT, con copia al Presidente de México y al Secretario de Hacienda.En el escrito puntualiza que es irresponsable encargar tema de aduanas a un personaje señalado por proteger en Coahuila a un cártel en sexenio de Humberto Moreira.A continuación el texto enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador.Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 21 de febrero del 2019.Margarita Ríos-FarjatDirectora General del Servicio de Administración TributariaEstimada directora, con indignación nos enteramos por diversos medios de comunicación, nacionales y locales, que el ex fiscal de Coahuila, señalado e investigado por dar protección al cártel de los Zetas durante el sexenio de Humberto Moreira Valdés, Jesús Torres Charles, es el nuevo Administrador Central de Investigación Aduanera, por lo que me permito hacerle algunos comentarios al respecto:· La delegación del Gobierno Federal en Coahuila, condena enérgicamente esta situación, ya que este personaje cuenta con un negro historial en nuestro estado en materia de seguridad y además fue acusado junto con su hermano de recibir 300 mil pesos mensuales para dar protección a los Zetas en la etapa más gris en materia de seguridad en nuestro estado.· Torres Charles era el Fiscal General, cuando el cártel con el que se le vincula, desapareció a alrededor de 300 personas en Allende y Nava, Coahuila, algunas de las cuales fueron ingresadas al Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde las torturaron y asesinaron, lo cual tiene relevancia si consideramos que los penales en ese entonces eran responsabilidad del Fiscal, cargo que recaía en el señalado Torres Charles.· En juicio Torres Charles fue señalado por un testigo protegido en Estados Unidos de permitir que los zetas operaran desde los penales, a cargo de la Fiscalía del Estado.· Meses después, el ahora administrador aduanero, justificó que las autoridades de entonces no actuaron para detener la masacre pues se trataba de asuntos del crimen organizado y por lo tanto, no era de su competencia.· Cuando Coahuila vivía una de sus peores crisis de seguridad por el control del narcotráfico, Rubén Moreira Valdez, “rescató” a Torres Charles nombrándolo en diciembre del 2011, asesor jurídico del Ejecutivo, cargo al que tuvo que renunciar, cuando su hermano fue detenido en febrero del 2012 por la SEIDO, por supuestos vínculos con el crimen organizado.· Durante su etapa como Fiscal General, no hizo nada para investigar la deuda ilegal contratada por el Gobierno de Coahuila, en la que incluso se firmaron contratos respaldados con documentos falsos. En el tema citado, Torres Charles representa a uno de los principales protectores de la red de corrupción que saqueó a Coahuila.· Es verdaderamente alarmante que nombren a un personaje tan polémico y tan adentrado en temas de corrupción. Como debe saber, Torres Charles era incondicional de Humberto y Rubén Moreira en la etapa más oscura de la que se tenga registro en nuestra entidad.· A nombre de todos los coahuilenses que sufrimos por la ambición desmedida de personajes como Torres Charles y sus patrones, le pedimos destituir inmediatamente a este sujeto, que mancha y desprestigia a esta nueva admiración.· Aprovecho para señalar que resulta indignante que mientras personas con mucho talento y honorabilidad NO han podido entrar a laborar a la administración federal actual, nos enteremos que el responsable del desastre de seguridad en Coahuila, ya trabaja en un área tan relevante para el país.· Con todo respeto, poner en aduanas a una persona acusada de dar protección a cárteles de la droga en Coahuila, representa un contrasentido y traición al compromiso del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de cero tolerancia a la corrupción. Quienes creemos en el cambio y en la transformación a la que nos ha convocado el Presidente, no podemos tolerar tal nombramiento, el cual constituye un ofensa grave a los coahuilenses.Lic. Reyes Flores Hurtado.Delegado del Gobierno Federal en Coahuila.CPP. Lic. Andrés Manuel López Obrador-Presidente de México.CPP. Mtro. Carlos Manuel Urzúa Macías-Secretario de Hacienda.