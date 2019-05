Exhiben a gasolineras que no dan litros completos

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que de 125 gasolineras verificadas, 41 no entregan litros de a litro y 12 se negaron a ser revisadas, por lo que serán multadas.Durante la presentación del "Quién es quién en el precio de los combustibles" junto al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheffield precisó que se realizaron 50 verificaciones a estaciones con inmovilización de bombas, en las que en 41 casos no entregaban litros completos y en las 9 restantes se registraron otros motivos.El titular de la Profeco informó que las 12 estaciones que se negaron a ser revisadas tendrán que pagar una multa de 800 mil pesos y se repetirá el operativo pues están obligadas a permitir la verificación.Entre las estaciones que no permitieron la revisión, dos se encuentran en Morelos, dos en Nuevo León, y una estación en estados como Yucatán, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Coahuila, Veracruz, Sinaloa y Baja California.Durante la revisión a las 125 gasolineras, agregó Sheffield, se detectaron 125 bombas con problemas de mil 943 verificadas, por lo que 68 fueron inmovilizadas.