Exhiben criminales fragilidad del muro fronterizo; cortan secciones 18 veces en un mes

Ciudad de México.-Traficantes cortaron nuevas secciones del muro fronterizo del presidente Donald Trump al menos 18 veces en un solo mes , de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), obtenidos por el diario The Washington Post.



Las brechas y cortes se realizaron entre el pasado 27 de septiembre y 27 de octubre, en el área de San Diego, según el diario. En un solo día se registraron cinco incidentes.



No se informó de la localización exacta de los cortes, por ser información sensible, dijo CBP al medio.



La reparación de los daños tuvo un costo promedio de 620 dólares por incidente.



En noviembre del año pasado, The Washington Post reportó por primera vez que organizaciones criminales y traficantes de personas estaban encontrando métodos para cruzar el nuevo muro de Trump.



En esa ocasión informó que los traficantes estaban cortando los postes de la cerca, los cuales, por su longitud, eran fáciles de empujar para que una persona pase, una vez cortados.



Fragilidad



Además, el medio dijo que dichas brechas se podían realizar con herramientas de corte disponibles en supermercados y con valor de alrededor de 100 dólares.



El presidente Trump ha defendido su nueva valla como "impenetrable". Desde su primera campaña presidencial prometió que construiría un muro en toda la frontera sur para frenar la migración indocumentada.



Las nuevas secciones del muro tienen una altura de 9 metros y están conformadas por postes metálicos rellenos de concreto.