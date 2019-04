Exhiben deficiencias en servicios de salud en el Mesillas

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhibe algunas dificultades dentro del Centro Federal de Readaptación Social No. 18, ubicado en el poblado de Mesillas, en Ramos Arizpe.El informe presentado por la CNDH coloca al Cefereso No. 18 con problemas en los servicios de salud, inexistentes o deficientes condiciones de higiene de los talleres o áreas deportivas, deficiencias en los procedimientos para la imposición de sanciones disciplinarias, falta o insuficiencia en actividades laborales o de capacitación, educativas y deportivas.De acuerdo con el diagnóstico, el Cefereso de Mesillas también tiene complicaciones en atención a adultos mayores y escasez de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.A pesar de la falta de custodios, este centro penitenciario solamente registra una riña dentro de este informe, debido sobre todo a que es de reciente creación y que no tiene problemas de sobrepoblación.Llama la atención que este diagnóstico evalúa con las mayores calificaciones a los tres centros penitenciarios de las Islas Marías, de donde proviene una parte de los reos trasladados a Mesillas.