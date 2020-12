Exhiben en EU más sobornos a Pemex; calla la Secretaría de la Función Pública

Escuchar Nota

"En 2018, Vitol pagó sobornos a un funcionario de una filial de Pemex para recibir información interna confidencial, para obtener un contrato. Para pagar el soborno, Vitol usó a dos entidades mexicanas que ejecutaron contratos ficticios de consultoría con empresas de papel controladas por el intermediario uno -un ciudadano de la isla Curazao-", dice el documento de la Fiscalía.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos exhibióde Andrés Manuel López Obrador.La empresa suiza, una de las mayores distribuidoras de hidrocarburos del mundo,, pero las multas por 163 millones de dólares por su conducta, serán cobradas por el Gobierno de EU.El pasado 3 de diciembre,por sobornar a funcionarios de Pemex, Petrobras y Petroecuador.Luego,y el intermediario envió fondos para el funcionario mexicano, no identificado hasta ahora.En la acusación, aunque se arguye que desde 2015 y hasta el 2020, las prácticas eran comunes.En 2018,para abastecer 720 mil toneladas de etano líquido en Pajaritos en el periodo 2018- 2020 para las plantas de etileno de Cangrejera y Morelos.Originalmente,, mientras que Vitol cotizó en 237 millones.Sin embargo,: Sabic y Vitol. El testigo social del concurso, Luis Urrutia, dijo en su informe que no se le permitió estar en la firma del contrato, lo que "impidió dar fe de su legalidad".Sobre los escándalos de corrupción de Vitol,En Ecuador,inmediatas y sacó a Vitol de su lista de proveedores, y el Gobierno analiza no pagarle una deuda de 1.5 millones de dólares y también demandarlos.Voceros de la SFP"En cualquiera de los casos, las áreas están obligadas a cuidar el debido proceso y la presunción de inocencia", informaron a REFORMA.