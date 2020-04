Exhiben en redes a quien no acata la cuarentena

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Como una forma de crear conciencia y exhibir a quien no la tiene, ante las restricciones aplicadas para frenar la propagación del Covid-19, jóvenes de Piedras Negras crearon una cuenta en Instagram denominada @gentequenohacecuarentena.



En esta cuenta se expone a aquellas personas, principalmente jóvenes, que realizan reuniones como fiestas de cumpleaños, “reventones” en quintas campestres o casas y que no respetan el distanciamiento social ordenado por las autoridades.



La cuenta de reciente creación ya tiene casi 300 seguidores y en ella solo se exhiben fotografías, algunas identificadas, de personas que hacen públicas sus historias en Instagram y se refleja que no les importa el riesgo sanitario.



“Historias de personas en Piedras Negras o Eagle Pass que no están respetando la cuarentena y hacen más probables los contagios…”, señala la descripción de la cuenta.