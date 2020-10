Exhiben en redes a tendero acosador; está negocio a metros de secundarias

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Después de que una adolescente publicara en redes sociales que junto con su hermana sufrió acoso sexual por parte de un hombre, afuera de una tienda ubicada en las calles Guillermo Purcell y Juan Álvarez, en la Zona Centro, decenas de jóvenes y mujeres compartieron la publicación y agregaron que el tendero tiene años realizando este tipo de actos contra las mujeres, sobre todo estudiantes de las secundarias Andrés S. Viesca y Juan Antonio de la Fuente.









De acuerdo con la denuncia pública, el hombre se masturbó delante de la jovencita y su hermana, para posteriormente pedirles que entraran a la tienda, a lo que ellas se rehusaron y, escondiéndose, le tomaron una fotografía para denunciarlo en redes.



“Nos paramos en una bardita pues para platicar, yo sentí que nos estaban mirando, y yo me di la vuelta y vi que el señor nos estaba mirando, se estaba tocando, se estaba masturbando, y yo me asusté mucho y le dije a mi hermana que nos fuéramos y nos escondimos atrás de un carro, y nos empezó a chistar y a decirnos que fuéramos y así”, señala la adolescente en su publicación.



La menor, que fue a recoger una papelería de la secundaria ubicada a unos cuantos metros, esperaba el transporte urbano cuando ocurrió el acoso y quiso advertir a las demás mujeres que pudieran pasar por ahí.



Inmediatamente, otras alumnas y exalumnas de las secundarias Viesca y JAF empezaron a comentar que ellas habían tenido experiencias similares.



“No solo soy yo o mi hermana a las que nos ha pasado, han sido muchísimas niñas, pues de hecho ahí en la publicación muchas señoras también dicen que les ha pasado”, señaló.



Tras la publicación, que fue compartida cientos de veces, usuarias aseguraron haber pasado experiencias desagradables de acoso callejero y exhibicionismo con el mismo individuo , asegurando que representa un riesgo para jovencitas y mujeres.