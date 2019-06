Exhiben ‘peso’ político de La Luz del Mundo

Naasón Joaquín García es imputado en Estados Unidos por al menos 26 delitos de abuso sexual, pornografía infantil, violación y trata. Sin embargo, en México, el líder de La Luz del Mundo sostenía nexos con políticos de al menos cinco partidos, exmandatarios y gobernadores, así como con el expresidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala.Documentos revelan que en al menos cuatro ocasiones La Luz del Mundo invitó al ahora exmandatario panista a eventos de esta asociación religiosa, pero Calderón Hinojosa rechazó asistir a todas a través de su secretario particular, César Nava, aunque Margarita Zavala, sí acudió a dos eventos de la religión en 2016 y en agosto de 2018, en su sede de Guadalajara, para diferentes ceremonias y homenajes.Naasón Joaquín García, líder de la religión que presume 5.5 millones de feligreses, también fue vinculado al menos con los últimos gobernadores de Jalisco: Emilio González Márquez (PAN), Aristóteles Sandoval (PRI) y al actual mandatario en esa entidad, Enrique Alfaro (MC).Otros gobernadores vinculados a Naasón son Héctor Astudillo, mandatario de Guerrero (PRI), el también priista y Gobernador de Colima, Ignacio Peralta, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte (PRI) y Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, gobernador de Nuevo León –este último que rechazó desde el pasado jueves sus nexos e incluso haber cedido un terreno a esa religión–, quienes lo acompañaron en varios eventos o incluso llegaron a enviar mensajes o condolencias en redes sociales.Otros que también se deslindaron de sus posibles nexos con La Luz del Mundo fueron el diputado y presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Morena Martí Batres, ambos de Morena y asistentes al concierto en homenaje a Naasón en Bellas Artes.Batres incluso bromeó el pasado jueves al señalar que “no sabía nada de la Luz del Mundo, pero sí de la Luz de México” y que estaba al corriente con sus recibos, sin embargo, ambos fueron cuestionados por el senador del Partido Verde Ecologista de México( PVEM), Rogelio Israel Zamora Guzmán, quien gestionó el polémico evento y es hijo de Rogelio Zamora Barradas, seguidor de la religión y exdiputado federal.Otro fiel seguidor de La Luz del Mundo en el Congreso de la Unión es el diputado independiente y experredista, Emmanuel Reyes Carmona, quien no sólo asistió a la celebración en Bellas Artes, sino que impulsó el reconocimiento que 35 legisladores le entregaron a Naasón el mes pasado.“Soy testigo fiel que el liderazgo que ha desarrollado (Naasón) al frente de la Iglesia La Luz del Mundo siempre ha sido apegada a los cánones legales, pues siempre ha sido un fiel promotor de los valores familiares, de la superación personal y de su enseñanza”, declaró el legislador.Kehila Ku Escalante, diputada federal por Movimiento Ciudadano no sólo asistió al evento de Bellas Artes anunciado como un “homenaje” para Naasón Joaquín, sino que felicitó al líder religioso en su cuenta de Twitter.Asimismo, otro de los legisladores que defendió a Naasón Joaquín es el diputado de Movimiento Ciudadano de Jalisco, Jonadab Martínez reconoció que conoce al líder religioso porque pertenece a esa iglesia desde que nació.En Puebla, el Alcalde de Amozoc, integrante de la Iglesia, Mario de la Rosa Romero, calificó de intachable a Naasón. El funcionario, quien llegó bajo la fórmula Morena-PT-PES, ha sido acusado de incluir en la nómina del ayuntamiento a seguidores de La Luz del Mundo.> El exgobernador de Jalisco y exsecretario de Defensa Nacional, Marcelino García Barragán sería uno de los primeros nexos en Jalisco con la Luz del Mundo, ya que regularizó un terreno de 14 hectáreas en favor de Eusebio “Áaron” Joaquín entre 1943 y 1947.> Otros exgobernadores de Jalisco vinculados a La Luz del Mundo son Guillermo Cosío Vidaurri y Francisco Ramírez Acuña.> Otros políticos que han asistido a eventos de esta Iglesia son el diputado federal y excandidato a la Gubernatura de Veracruz, Héctor Yunes Landa.