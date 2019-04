Exhorta a defender intereses del país

En torno a una nueva advertencia del Gobierno de Estados Unidos a México, de recurrir al cierre de la frontera, el presidente del Congreso del Estado, Marcelo Torres, lanzó un llamado al Ejecutivo federal para defender los intereses nacionales.Resaltó que la entidad cuenta con dos fronteras dinámicas que se caracterizan por tener una historia en común con el estado de Texas, en donde diariamente se vive un intercambio en lo comercial, laboral cultural y familiar.“Exhorto al Presidente para que asuma su responsabilidad y se una a los coahuilenses para defender los intereses nacionales, no vale quedarse de brazos cruzados o quedarse callados, es momento de darnos a respetar y mostrar dignidad, defender intereses y tender puentes”.Reiteró el llamado a no permitir el cierre de la frontera, no ceder a chantajes ni amenazas, por el contrario, expresó su postura a favor del diálogo e intercambio entre ambos países, al citar que el puente entre las dos naciones incluye y da esperanza.