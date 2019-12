Exhorta alcalde a no caer en extorsiones a su nombre

Piedras Negras, Coah.- Derivado de llamadas de extorsión utilizando tanto el nombre del presidente municipal de Piedras Negras como del mismo gobernador de Coahuila que buscan afectar a la ciudadanía, Claudio Bres hace el exhorto a no caer en este tipo de situaciones, sobre todo porque los mensajes que se perciben de inmediato como pre-fabricados.



Además de que siempre se ha recomendado a la población no contestar números de teléfono desconocidos, el edil refirió que cuando hay una situación verdaderamente importante, los familias o amigos siempre buscarán la forma de contactarse enviando hasta un mensaje explicando que tal número les va a llamar.



"Entiendo y respeto que hay muchos otros que a través de su teléfono celular reciben llamadas de trabajo, de negocios, de venta y los hacen contestar, al escuchar la grabación a la que te refieres (las mal intencionadas recientemente), pues ves y quienes las escuchamos sabemos que es algo muy pre-fabricado, muy preparado" argumentó.



"Sí usaron el nombre de un servidor, el nombre del gobernador del estado también" dijo al señalar que en esta ocasión los extorsionadores no están solicitando una cantidad fija, sino que dejan abierta la posibilidad para quien contesta, al tiempo que puntualizó, es más que obvio que las autoridades no tienen nada en relación a esta actividad, al contrario, son quienes están actualmente en el combate de todo tipo de ilícitos.