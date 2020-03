Exhorta alcalde a no caer en situación de pánico

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Luego de las compras de pánico que se registraron desde la tarde del jueves entre la comunidad de Eagle Pass, la cual se encuentra alarmada a pesar de que a nivel local no se han presentado casos de Coronavirus, el alcalde Luis Sifuentes, hizo un llamado a la población a usar el sentido común al comprar en tiendas locales y no provocar una situación de pánico indebida.



Sifuentes destacó que se ha monitoreado dicha situación a nivel nacional, estatal y local y por lo tanto seguirán este esquema durante los próximos días, tal y como lo ha anunciado el gobernador del estado de Texas, quien este viernes declaró al estado “zona de desastre“ por la pandeáis del coronavirus.



“Sabemos que el coronavirus está afectando a personas y comunidades en todo el mundo, alentamos a nuestros residentes a seguir los procedimientos de higiene adecuados.



Además, no provoquemos un pánico indebido en nuestra comunidad y usemos el sentido común al comprar en tiendas locales, continuaremos monitoreando la situación durante los próximos días, como lo ha indicado el gobernador Abbott“, señaló.



El alcalde de Eagle Pass indicó que es importante seguir las indicaciones emitidas por el equipo de gestión de emergencias, tales como; lavarse las manos con frecuencia durante 20 segundos , si no hay agua y jabón disponibles, usar desinfectante para manos con al menos 60 por ciento de alcohol, cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo desechable, luego colocarlo en la basura, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar, desinfectar las superficies, botones, manijas, perillas y otros lugares tocados con frecuencia.



“Si se siente enfermo, especialmente con síntomas similares a la gripe, quédese en casa y evite ir a lugares con mucha gente y si goza de buena salud y tiene una enfermedad leve, quédese en casa y cuídese como lo haría con la gripe. Si los síntomas empeoran, llame a su médico“, declaró.