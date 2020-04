Exhorta Colucho a la meditación

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Es importante la solidaridad y el mantener la calma en estos días de cuarentena por la pandemia del Covid-19, aconsejó el actor argentino Juan Colucho, protagonista de la serie “La Piloto” que estreno su segunda temporada en Netflix.



En entrevista exclusiva para Zócalo, expresó que está contento porque se estrenó temporada en Netflix, pero su felicidad es agridulce porque no puede dejar de pensar sobre el tema del coronavirus.



“Le resta importancia a todos lo demás temas, pero igual contento de que me envían muchos mensajes a las redes sociales, gente en Brasil, Portugal, Argentina Rumania”, indica.



Comparte que a La Piloto le fue muy bien en Netflix en su primera temporada y por ello ya se encuentra a partir del 1 de abril la segunda.



“Es lindo saber que la gente por lo menos en esta cuarentena está entretenida y que le gustó la serie”, indica.



“Uno no sabe el impacto que tiene el trabajo de uno en la otra persona, lo que sí estoy tratando hoy de usar la red social para poner algo positivo”, añade.



El actor argentino recuerda un poco sobre su personaje en La Piloto, el cual en la primera temporada aparece como un agente de la DEA que llega a México con el tema del narcotráfico y termina enamorado de la protagonista, en este caso Yolanda, papel interpretado por Livia Brito.



Para el actor, lo que está pasando con Netflix ha sido muy bonito y cree que la función que antes realizaba Televisa en ese sentido, la está cumpliendo esta plataforma que llega a muchos países.



Resalta que la serie La Piloto pasó en Televisa, luego Univisión, pero fue en Netflix donde tomó otro alcance a nivel mundial y que la han visto en Rumania, Croacia, América del Sur y Estados Unidos.



Juan Colucho recuerda cómo fueron sus inicios en la actuación en su natal Argentina, donde realizó dos telenovelas con personajes muy cortitos, estuvo en Los Exitosos Pérez y otra tira de Tele Fe el canal televisivo más importante de su país.



Posteriormente, decidió venir a México y estudió actuación de 2012 -2013 en el CEA de Televisa y al salir la primera oportunidad grande se la dio Pedro Damián con la telenovela “Muchacha italiana viene a casarse”.



“Me encantaría hacer cine, no he tenido la oportunidad acá en México, porque cuando salió la posibilidad por cuestión de tiempos no me dejaron de la producción de La Piloto, luego sin parar dos años en televisión y no se pudo”, indica.



‘A quedarse en casa’



Juan Colucho comparte que en sus redes sociales trata de poner un poco de calma, porque le han llegado muchos mensajes de personas que están sufriendo ansiedad ante la cuarentena y tener que permanecer en casa para evitar mayor número de contagios.



Por ello, comparte cómo le hace para pasar esta cuarentena con salud mental y física, donde lo que más disfruta es la lectura.