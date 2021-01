Exhorta DIF a no dar monedas a los niños en semáforos

Escuchar Nota

Ante laque se han detectado trabajandoo bien, solamente pidiendo dinero, a cada uno de los automovilistas elha lanzado el programaLa titular de la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, Liliana Pimentel, explicó que se han detectado casos dondetener, motivo por el que alerta a la ciudadanía a que en igual de dar dinero,Algunos menores de edadde buscar sus ingresos y con esto poder comprarse algo que deseen y que no esté al alcance de sus padres, pero otros niños y niñas salen de sus hogares, vender algún tipo de dulce como parte de su actividad económica, debido a que los padres no tienen un empleo formal o son migrantes. En sus mayoría son niños que vienen del sur del país acompañando a sus padres, que llegan a la entidadTe puede interesar:En los casos detectados se han encontrado que los niños que tienenllevan de“Yo creo que un niño que tiene una jornada desde la mañana hasta la tarde-noche, sí”, explicó la funcionaria municipal.Ante el periodo de Semana Santa, el sistema DIF municipal y estatal estarán redoblando esfuerzos paraen los destinos turísticos,donde las familias preparan sus propios productos como pan, dulces y otros alimentos y envían a los niños a vender. Asimismo, estarán revisando las tiendas deque tienen a niños fungiendo como paqueteros.Las medidas que se aplican al detectar a un menor trabajando, no se les decomisa el dinero, pero sí seen caso de haber reincidencia se realiza el trámite legal.