Exhorta Hugo Sánchez a Coahuila a luchar contra Covid-19

Saltillo, Coah.- Hugo Sánchez Márquez, mejor conocido en el balompié como “Hugol”, en un mensaje que mandó a través de redes sociales invitó a los coahuilenses a no bajar los brazos en la lucha contra el coronavirus.



El exseleccionado nacional mexicano y exPentapichichi, en el comunicado envía un saludo muy cariñoso a la familia de Juan Adame, que radica en Nueva Rosita, Coahuila, de la cual describe Sánchez Márquez en el mensaje que está pasando momentos críticos por el Covid-19.



“Les habla su amigo Hugo Sánchez, a todos los amigos y amigas de Nueva Rosita, Coahuila, les mando un saludo en particular a la familia Adame que pasa momentos muy difíciles por la pandemia. Los exhorto a no bajar los brazos en esta lucha tremenda contra este enemigo invisible.



“Los invito a seguir luchando con fuerza, con determinación y con disciplina. El hecho de buscar ser felices, porque esa es nuestra lucha, ser felices todos, apoyándonos entre todos; cumplir nuestras metas y objetivos y para poder cumplir eso tenemos que hacerlo con fe, con ilusión y con esperanza”, concluyó.