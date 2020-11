Exhorta MARS a mantener la vigilancia de protocolos Covid

Escuchar Nota

“Debemos seguir con las campañas de concientización entre la población, de mantener las medidas de la sana distancia, lavado de manos continuo, aplicación de gel antibacterial, no acudir a reuniones, etcétera”, indicó Miguel Riquelme.

Con la finalidad de revisar los indicadores regionales y estatales, dar seguimiento a las medidas de prevención e implementar y reforzar las mismas, el gobernadorpresidió la reunión del Subcomité Técnico Covid-19 de la Región Carbonífera.La sede de esta mesa de trabajo fueron las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, en Agujita.Con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,, así como de, senadora por Coahuila, Riquelme Solís exhortó a los integrantes de este Subcomité a, para que no relajen las medidas indicadas por las autoridades sanitarias y evitar más contagios.Pidió que se refuercen estas acciones de vigilancia aumentando el número de rastreadores.El Mandatario estatal señaló que el Decreto mediante el que, se emitió para reducir los contagios, ya que son este tipo de reuniones unos de los focos de infección más importantes.De la misma manera, los integrantes de este Subcomité acordaron, cuando se exigió a estos comercios que sólo entrara un miembro por familia.En esta reunión participó de igual manera, vía Zoom,, Secretario de Salud.José Lauro Villarreal Navarro, Jefe de la Oficina del Gobernador y delegado de la atención del Covid-19, hizo un recuento de las acciones que se han llevado a cabo y del seguimiento que se le ha dado a los acuerdos tomados con anterioridad.A esta reunión asistieron, además, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, Presidente Municipal de Sabinas; María del Carmen Durón Olivares, Alcaldesa de Juárez; Luisa Alejandra del Carmen Santos Cadena, Alcaldesa de Múzquiz; Federico Quintanilla Riojas, Presidente Municipal de Progreso, y Julio Iván Long Hernández, Alcalde de San Juan de Sabinas.Así como Jesús María Montemayor Garza, diputado local electo; Mayor Médico Cirujano Julio César Hernández de León, representante del 14 Regimiento de Caballería Motorizada; Gonzalo Martínez León, Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 24 “Dr. Jesús Félix Oyervides”; David Alejandro Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3; Javier Gómez Acuña, Director General de la PRODEMI; César Mario Prieto Landeros, Director General de Opinión Pública, y Elpidio Pérez Valdés, Subdirector Administrativo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.