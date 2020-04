Exhorta PC a prevenir incendio de viviendas

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- Con el propósito de evitar incidentes en sus viviendas, luego que en esta semana ya se han incendiado dos, Protección Civil y Bomberos invitan a la ciudadanía a tomar sus precauciones y evitar alguna tragedia.



Javier Alvarado Lumbreas, comandante de Bomberos, señaló que una de las recomendaciones es la de asegurarse que las instalaciones eléctricas y del gas esten en buenas condiciones.



Que no dejen veladoras encendidas cuando no estén en casa, además de no sobrecargar las extensiones o enchufar aparatos grandes que puedan provocar su recalentamiento.



Como se sabe, en tan solo esta semana van dos incendios de viviendas en distintos sectores de la ciudad, por lo que se está pidiendo tomen todas las precauciones que puedan.



Asimismo dijo el entrevistado que para cualquier caso urgente pueden llamar al sistema de emergencias 911 o bien, directo a este cuartel al 877-772-1818.