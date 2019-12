Exhorta Protección Civil a tomar precauciones para uso de pirotecnia

Saltillo, Coah.- La Subsecretaría de Protección Civil en el Estado exhortó a la población a realizar un manejo seguro de juegos pirotécnicos, a fin de evitar algún siniestro.



Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de Protección Civil del Estado, puntualizó que durante las fiestas de Fin de Año se incrementa el uso de pirotecnia, por tal motivo es importante que las personas que compren fuegos artificiales lo hagan en establecimientos que cuenten con los permisos emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional y revisados tanto por Protección Civil del Estado y Municipio.



Recalcó que uno de los consejos más importantes es evitar que los menores de edad hagan uso de los fuegos artificiales sin la supervisión de un adulto, dado que los grupos con mayor riesgo son los menores de entre 5 y 14 años de edad.



También mencionó que es necesario ser cuidadosos con las mascotas, pues estas tienden a estresarse por el ruido de los fuegos artificiales y son más propensas a escapar.



El uso imprudente de la pirotecnia conlleva a graves consecuencias tanto humanas como materiales.



Los efectos térmicos y explosivos de la pirotecnia pueden provocar incendios, quemaduras y mutilaciones, que ponen en riesgo la vida.



De igual forma, enfatizó que es primordial abstenerse de guardarlos en los bolsillos de la ropa o chamarra, pues pueden incendiarse y causar graves daños.



El funcionario estatal dio unas recomendaciones para el uso de fuegos artificiales y pirotecnia:



− No debe guardarse en los bolsillos.



− Conocer con precisión su funcionamiento, preguntando al vendedor.



− Evitar experimentar o detonar dentro de frascos, botellas, latas u otros recipientes.



− En caso de mal funcionamiento de los artificios, no insistir en prenderlos. Ante la duda, directamente arroje agua sobre la pirotecnia.



− Apoyar la pirotecnia en el suelo para encenderla y no sostenerla en la mano.



− Evite usar pirotecnia en lugares cerrados.



− No debe ser manipulada cerca de niños.



− No quemar varios productos pirotécnicos al mismo tiempo, pues se puede producir una explosión o incendio.



− Difundir entre los vecinos el alto riesgo que implica el no tener conocimiento de su manejo.



¿Qué hacer en caso de accidente?



− Si toma fuego la ropa, se lo debe sofocar envolviendo al accidentado con una manta o haciéndolo rodar por el suelo lentamente. Nunca debe caminar y menos correr.



− Lavar la zona lesionada con agua fría, disminuye el edema y calma el dolor.



− Nunca colocar cremas, pomadas, ungüentos caseros o medicinales.



− Cubrir la zona afectada con paños limpios, toallas o sábanas.



− Acudir al servicio médico más cercano o llamar al 911.



− En caso de accidentes con los ojos, no tocar ni realizar ninguna maniobra sobre ellos.