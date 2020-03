Exhortan a los migrantes no exponerse al Covid-19

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- El Consulado de Guatemala que es dirigido por Tekandy Paniagua, informa a sus connacionales que eviten ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, ya que se enfrentan a riesgos de salud por el coronavirus.



El cónsul Tekandy Paniagua informó que estas disposiciones incluyen la detención y deportación inmediata de las personas que ingresan de manera irregular a este país, como medida de prevención de propagación del Covid-19 en la frontera sur.



Por ello están haciendo un llamado a los connacionales para que se informen y no pongan en riesgo su salud y su vida, especialmente de los niños y adolescentes, al emprender viajes con alto grado de peligrosidad agravada por la propagación del virus.



Dio a conocer que estaban advirtiendo que personas sin escrúpulos difunden mensajes que estimulan la migración irregular y que no toman en cuenta la realidad que se vive en la frontera sur de este país, así como el incremento de los peligros existentes.





Llamado



No poner en riesgo su salud y su vida



No exponer especialmente a los niños y adolescentes a viajes de alto grado de peligrosidad



El peligro se agrava por la propagación del coronavirus