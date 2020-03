Exhortan evitar fogatas para prevenir incendios

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emitió el comunicado a la ciudadanía a evitar realizar fogatas en áreas de reserva o desarrollarlas de manera responsable, esto con el fin de no ocasionar incendios forestales como los que han atendido en los últimos días.



José Antonio Dávila Paulín, titular de la dependencia ambiental, dio a conocer que durante esta semana atendieron un incendio forestal en la sierra La Gloria de Múzquiz y ocurrió por una fogata que no fue apagada correctamente por unos campistas y esto aunado a las ráfagas de viento, se vuelven más peligrosos.



Señaló que tuvieron que enviar al cuerpo de brigadistas contra incendios forestales, quienes lucharon durante varias horas para lograr extinguir el siniestro que consumió varias hectáreas de flora de la sierra.



El entrevistado comentó que es importante que todas las personas que acudan a las áreas naturales de la Región Carbonífera tengan el conocimiento correcto de cómo llevar a cabo una fogata, así como también la manera adecuada de extinguirla, esto con la finalidad de que no se presenten este tipo de incidentes.