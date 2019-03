Exhumó Fiscalía 3 en Villa de Fuente

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dio a conocer que personal de la Fiscalía de Personas No Localizadas, exhumaron tres cadáveres que se encontraban no identificados en el panteón de Villa de Fuente, esto con el fin de tratar de llevar a cabo su identificación mediante pruebas genéticas.Agregó que en conjunto con Cruz Roja Internacional y asociaciones de familias de personas desaparecidas llevaron a cabo el protocolo de búsqueda de personas.Explicó que los resultados no se darán a conocer en forma inmediata, debido a que las pruebas de genética son enviadas para que se hagan también las pruebas de laboratorio.Los elementos de la Fiscalía General de Justicia de Personas No Localizadas, tomaron muestras de tejidos para hacer pruebas de ADN.Esta es una de las tantas pruebas que se realizan en el panteón.Las personas que se encuentran en fosas comunes como no identificados datan de varios años atrás.Con esto se están llevando a cabo las diversas pruebas para tratar de identificar a personas que están desaparecidas en la ciudad y en la región desde hace varios años.