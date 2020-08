Exige Alianza Federalista a AMLO Convención Nacional Hacendaria

Escuchar Nota

“Se dejó en claro que ya no hay más tiempo para que la Federación nos empiece a apoyar en puntos que son, desde elementales en comunicación y acciones, como en reformas trascendentales, como la conformación de un nuevo Pacto Fiscal, pues es la forma en que México debe enfrentar las siguientes fases de la pandemia. Ya se perdió tiempo muy valioso con graves consecuencias para el País, principalmente que costó la vida de miles de personas”, expresó Riquelme Solís.



“Quienes integramos la Alianza hemos hecho todo lo que está al alcance de nuestros recursos humanos, materiales y financieros. Muchos tenemos casos que son ejemplo a nivel mundial sobre el trabajo de contención del Covid, pero se requiere de los recursos que son de nuestros ciudadanos y que por el esquema federal actual no llegan para lo que tendría que ser: proteger la vida”.

“El día de hoy, después de más de 7 meses de insistir en diversas instancias sobre la necesidad urgente de un encuentro con usted, Sr. Presidente, los Gobernadores seguimos listos y comprometidos para colaborar en salvar nuestro país de esta crisis de salud. Se dice que nunca es tarde, pero reconozco con tristeza que esta vez sí vamos muy tarde con decenas de miles de familias que han perdido a un ser querido por este virus”, puntualizó la Alianza.



Los gobernadores que conformamos la Alianza Federalista nos hemos unido no para confrontar ni polarizar, sino para colaborar y ayudarle a #México y a usted, señor Presidente @lopezobrador_, para que la pandemia sea menos desgarradora.



“Señor Presidente, el actual Pacto Fiscal –absolutamente centralista--, durante cuatro décadas ha provocado que el Gobierno Central concentre 80 de cada 100 pesos de la riqueza pública, dejando sólo 20 centavos a los 32 Estados y más de 2 mil 400 municipios. En muchas ocasiones esta situación se ha traducido en crisis para los gobiernos locales y en una dependencia cada vez mayor al Gobierno Central y a la voluntad del Presidente en turno”, recalcó.



“Los Estados libres y soberanos que integramos la República somos parte de un modelo de coordinación fiscal por voluntad propia. Es voluntad de todas y todos los Gobernadores sostener que no queremos romper el Pacto Fiscal, lo que queremos es construir



un esquema más justo, en donde hagamos conciliar el principio de subsidiaridad con los Estados más necesitados, con el principio de justicia presupuestal y tributaria para los Estados que son la locomotora económica del País”, requirió la Alianza.

“Hemos puesto nuestro mayor esfuerzo para atender a los pacientes en espacios dignos, con los mejores insumos, equipo y personal disponible. Hemos invertido todos los recursos disponibles en ello, y lo hemos hecho con gusto, porque con eso hemos salvado miles de vidas. Asimismo, reconocemos con énfasis el heroísmo del personal de Salud, de los cuales ya han muerto 680 ejerciendo su profesión, y también la gallardía de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a su digno cargo, para hacer frente a esta contingencia, y de quienes también lamentamos la muerte de 360 de sus elementos este año. Gracias de corazón a estos dos ejércitos: de la Salud y de la Seguridad”, destaca.



“No podemos perder el tiempo en, como usted lo llama, ‘politiquería’. Nuestra tasa de letalidad es alta comparada con otros países, casi 45 personas por 100 mil habitantes, y más de 4 mil 125 contagios por millón de habitantes. Eso considerando que la información que concentra la autoridad sanitaria federal fuera precisa. México es el tercer lugar mundial en decesos, y también tercer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos recursos asigna para la salud: prácticamente 6 por ciento del gasto total, frente al casi 9 por ciento del promedio de los países miembros”.



“De esta forma, la Alianza Federalista pide al Gobierno Federal que juntos desarrollen una estrategia para el fortalecimiento de los 32 sistemas de Salud, a través de diversas medidas de inversión pública que se traduzcan en un acceso efectivo del derecho a la salud de toda la población. Sabemos que sus intenciones con México son buenas. Nuestra voluntad por sumar esfuerzos en esta Alianza es también por el bien común, por salvar a México y los mexicanos”.



“Somos conscientes de que la política energética es una competencia fundamentalmente federal, pero también es cierto que la responsabilidad de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano es una tarea concurrente entre los tres niveles de Gobierno”.



“Señor Presidente, el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, violenta los acuerdos firmados ante usted por todos los Gobernadores del País hace unos meses en Baja California Sur, en donde se establecen los compromisos que asumimos todos ante la Conferencia de las Partes en materia de acción climática”.

Tras 7 meses esperando respuesta a la convocatoria que le hicieron para una reunión y establecer una verdadera y eficaz estrategia a nivel nacional, los 10 Gobernadores que integran laadvirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que el tiempo se agota, por lo que urge una estrategia nacional para superar las amenazas en salud y economía, lo que exige una inmediataDurante la reunión de la CONAGO, la Alianza presentó su posicionamiento ante López Obrador, priorizando el tema del combate al Covid, el Pacto Fiscal y las energías renovables., la Alianza puntualizó la importancia de que la Federación finalmente se sume a las acciones que los 10 Mandatarios estatales realizan y que han dado buenos resultados tanto en el tema de salud como en la actividad económica.En un posicionamiento con base a las necesidades urgentes que demandan los ciudadanos --cuando México se coloca ya en tercer lugar de muertes por Covid a nivel mundial y ante las limitaciones presupuestales impuestas por el Gobierno Central para hacer frente a la pandemia--, la Alianza Federalista destacó hoy ante laque una mesa de trabajo conjunta con el Gobierno Federal es la forma de responder a las urgencias por la contingencia sanitaria, pues es impostergable avanzar incluso en temas elementales que hasta ahora no se han podido cerrar con la Federación.Estableció que los Gobernadores se han unido no para confrontar ni polarizar, sino para colaborar y ayudarle a México, pues la pandemia ha sido devastadora también en los Estados que más aportan a los ingresos del País., la misma necesidad ha llevado a aprender uno del otro y a homologar y coordinar las mejores prácticas locales e internacionales para procurar reducir los casos y decesos. Así, los Estados han cancelado múltiples proyectos, siendo creativos y redireccionando presupuestos para salvar vidas, porque la salud de los mexicanos es primero., por lo que requirieron de una respuesta expedita, no para beneficiar a gobiernos o partidos: “Se lo pedimos para salvar cientos de miles de vidas”.1) Asignación de presupuesto extraordinario: Con los recursos ordinarios, la Alianza Federalista ha invertido más de 12 mil millones de pesos en conversión hospitalaria, adquisición de hospitales móviles, habilitación de centros de recuperación, equipamiento de hospitales, compra de pruebas, puesta en marcha de laboratorios para pruebas, contratación de personal y su equipo de protección, por mencionar sólo algunos aspectos.Se necesita ahora recursos para mayor equipamiento e infraestructura, contratación de más personal y su equipo de protección; compra de más pruebas; compra y aplicación oportuna de la vacuna de influenza estacionaria que evite una sindemia; e implementar un programa proactivo permanente de vigilancia y detección temprana, es decir, ir a las calles a encontrar contagiados del virus y rápido atenderlos y aislarlos. Con estos recursos extraordinarios se podría dar la batalla de una manera más eficaz y contundente, reduciendo el número de enfermos y salvando vidas.2) Inversión para fortalecer todas las instituciones médicas del Sector Salud: El 77 por ciento de la población nacional es derechohabiente del, o bien de las instituciones públicas del Sector Salud. Se tiene una alta tasa de letalidad. Es necesario más infraestructura hospitalaria, personal e insumos en dichas instituciones.3) Soluciones tecnológicas para prevención y rastreo de contactos de contagiados: Ya otros países, y en algunos de nuestros Estados, se han implementado soluciones de aplicaciones para dispositivos móviles que permitirían prevenir con mayor certeza y anticipación. Se sabe que colaboradores del Gobierno Federal han analizado opciones, pero no se ha concretado nada aún.4) Tener el panorama claro, saber y aceptar las magnitudes reales de la pandemia: Se debe ser enfático en que la información que recibe de los responsables designados al frente de la pandemia por parte del Gobierno Federal es imperfecta. Por eso es importante este encuentro… y lo era desde meses atrás.El sistema de vigilancia epidemiológica y los mecanismos con los que se está trabajando dejan fuera muchos casos que no permiten anticiparse. Un ejemplo: Pocos Estados informan públicamente día con día los casos de Covid que se confirman tanto en pruebas de servicios públicos como en laboratorios y hospitales privados; no obstante, la Federación los reporta con una cifra diferente, pues sólo hace públicas las avaladas por elDe esta forma se está perdiendo la batalla en comunicar la realidad del problema, por eso la gente no hace caso de las medidas que se toman para disminuir la propagación del virus y en consecuencia México registra las lamentables estadísticas.Vale la pena mencionar también que es lamentable que en las cosas más sencillas, lógicas y eficientes, como el uso de cubrebocas, no se pueda tener un acuerdo a nivel nacional y comunicarlo.Uno de los pilares para superar la pandemia, advirtieron los Gobernadores, es la urgente necesidad de establecer un nuevo Pacto Fiscal, pues la gran fragilidad del actual sistema hacendario y fiscal se está desmoronando ante la crisis sanitaria y económica, ya que, diseñado hace más de 40 años, no van a permitir la construcción de estrategias suficientes para superar la caída del PIB nacional --que se prevé en más de 10 por ciento-- y tampoco evitará que 10 millones de personas caigan en la pobreza o se recuperen los millones de empleos perdidos en medio año.se ha convertido en reglas rígidas, unilaterales y que pocas veces escucha y atiende las necesidades de las Entidades Federativas y sus Municipios.“En los momentos en que más necesitamos recursos para salvar vidas, pero también para revertir décadas de desigualdades y desequilibrios sociales en todo el País, es incomprensible que la Federación nos recorte el presupuesto y que además los Gobiernos Estatales y Municipales estemos con las manos atadas para conseguir los recursos que hoy le urgen a cada entidad. Por ello, presidente Andrés Manuel López Obrador, las entidades que conformamos la Alianza Federalista le hacemos las siguientes dos propuestas para que sean consideradas y, en su caso, aplicadas de manera inmediata:Convocar a una nueva Convención Hacendaria para modificar el arreglo fiscal y su sistema de coordinación, para hacer de éste un esquema mucho más justo y equilibrado.Que los trabajos preparatorios de esta convención sirvan para perfilar medidas de corto plazo en materia de justicia tributaria, en el entendido de que los acuerdos de la Convención Nacional y el Nuevo Pacto Fiscal tendrían efectos para el Ejercicio Fiscal 2022.En específico, y ante la emergencia sanitaria, le solicitamos se fortalezca el monto y el esquema de distribución del, para ser considerados en el cálculo del Presupuesto Federal del 2021, para que éste pase del 20 al 30 por ciento de la Recaudación Federal Participable para Entidades Federativas y Municipios.La Alianza Federalista destacó al Presidente que pese a todos estos obstáculos y ausencia de línea Central, con una constante y permanente comunicación los Estados integrados a este grupo han logrado sumar a organismos de la sociedad civil, Iniciativa Privada y a los alcaldes de sus entidades (sin importar filiación política) para alinear estrategias y crear sinergias, apoyándolos en todo lo posible.en el tema de las políticas públicas federales aplicadas en energías renovables.Los Gobernadores comparten la condena a quienes usaron esta agenda para hacer negocios inmorales, quienes deben ser castigados con todo el peso de la Ley, pero advirtieron que el otro extremo, el de una visión que busca monopolizar en las empresas nacionales como CFE y PEMEX, el futuro del País, apostando por las energías fósiles e incumpliendo de manera evidente los compromisos internacionales firmados por México en materia de Cambio Climático, es también un grave error.Enfatizó que cancelar la participación del sector privado en la generación, transformación y distribución de energías renovables, limita y ancla al País a los límites técnicos y presupuestales de un monopolio de Estado: “Combatir la corrupción y los abusos, sí. Comprometer el futuro de nuestro país apostando a las energías fósiles, no”.• La cancelación de las Subastas de Largo Plazo de Energías Renovables, que han provocado incertidumbre y freno a la inversión, y apuntan a un eventual encarecimiento de la energía.• La emisión del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, limitando la incorporación de energías limpias y renovables al Sistema Eléctrico Nacional e ignorando la posibilidad del desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía producidas con tecnologías renovables.Que las entidades federativas convengan con la Federación funciones compartidas en materia de gestión energética cuando los planes de inversión de CFE y PEMEX sean insuficientes respecto a las necesidades del crecimiento y de los planes de desarrollo regionales, para:• Regular, supervisar y facilitar la inversión y operación de sistemas eléctricos aislados.• Gestionar las evaluaciones del impacto social y ambiental.• Simplificar la puesta en servicio de los proyectos,particularmente los que no requieran uso de la infraestructurafederal.• Establecer los instrumentos económicos fiscales o incentivos demercado para los proyectos de generación basados en fuentes limpias y renovables.No se propone debilitar la rectoría del Estado, se propone que el Estado Mexicano fortalezca esa rectoría a través de los Gobiernos Estatales: La soberanía energética debe ser motivo de generosidad y unidad. No se debe llevar a los tribunales lo que se podría diseñar con patriotismo y formalidad, pero también con creatividad y flexibilidad. Al estar de acuerdo en que las metas comunes son contar con un suministro energético seguro, de calidad, sustentable y de costo competitivo, se da el paso más importante: Los Gobiernos Estatales pueden ser el aliado, impulsor y guardián de esa gran visión.