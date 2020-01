Exige China disculpas a periódico; publicó caricatura sobre el coronavirus

Escuchar Nota

Beijing, China.- La Embajada china en Dinamarca exigió una disculpa por parte del diario Jyllands-Posten, que publicó en su edición del lunes una caricatura sobre el coronavirus que se ha cobrado la vida de 132 personas en el país asiático e infectado a casi 6 mil.



La caricatura en cuestión mostraba una bandera china donde las cinco estrellas amarillas fueron reemplazadas por partículas de coronavirus.



La misión diplomática señaló que el periódico y el artista Niels Bo Bojesen, autor del dibujo, deberían disculparse ante el pueblo chino por haberlo publicado.



"Sin ninguna simpatía y empatía, ha cruzado la línea de fondo de la sociedad civilizada y el límite ético de la libertad de expresión y ofende la conciencia humana", señaló la Embajada china.



Por su parte, el editor en jefe de Jyllands-Posten, Jacob Nybroe, comentó que el periódico no tenía la intención de burlarse de la situación y se negó a disculparse. "No podemos disculparnos por algo que no creemos que esté mal", dijo Nybro, citado por un medio local.





