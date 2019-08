Exige CNTE 2 mil 972 plazas en Chiapas

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas anunciaron movilizaciones para los siguientes días, en exigencia de al menos dos mil 972 plazas docentes y que el Gobierno trabaje de forma bilateral con ellos.Los docentes disidentes demandan la creación de plazas absorbidas por el FONE: mil 200 de nivel indígena, 250 para primaria, 560 de preescolar, 800 de educación física, y la contratación de 162 profesores interinos.Además de la creación de plazas automáticas para los egresados de escuelas normales públicas y el UPN del Estado de Chiapas.En su pliego de 23 demandas, también incluyeron la exigencia de mesas de trabajo con el Gobierno estatal, además de la salida de la Secretaria de Educación, Aidé Domínguez, y de José Luis Hernández, de la Subsecretaría de Educación Federalizada.Los integrantes de la CNTE denostaron a la Administración del morenista Rutilio Escandón y de la Secretaria de Educación de la entidad, al referir que ellos no aceptan trabajar con el magisterio, es decir, que las decisiones educativas no cuentan con el aval de docentes."Hoy, el movimiento magisterial popular de Chiapas enfrenta la ofensiva y la cerrazón del Gobierno estatal, que no ha mostrado una voluntad política para resolver los asuntos que atañen a la educación pública en el Estado, sino que al contrario, realiza una campaña abierta y difamatoria contra la lucha de la CNTE en Chiapas, violentando los derechos de los asalariados de la educación así como del estudiantado chiapaneco", consideró la Sección 7.Asimismo, exigen el pago de adefas de 2012 a la fecha, que se otorguen uniformes y útiles escolares a alumnos de educación básica, el pago de la energía eléctrica de escuelas, y la reconstrucción de escuelas dañadas por el sismo.La sección 7 de la Coordinadora también acusó que el Gobierno estatal pone en peligro la existencia de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá.