Exige Coparmex obras reales en la Sal-Mty

Saltillo, Coah.- “El incremento del costo del peaje en la autopista Saltillo-Monterrey, no corresponde con el servicio que da. Es más que rentable, parece un bulevar más que una autopista”, reclamó Ricardo Sandoval, presidente de la Coparmex Coahuila-Sureste.



Aunque el incremento del 12.7% entró en vigor desde inicios de semana para llegar a los 103 pesos para autos compactos y pick-ups, la concesionaria Roadis apenas se comprometió a implementar mejoras como la habilitación de dos rampas de emergencias y la colocación de luces led en las líneas de asfalto.



Pero todo eso no es suficiente. Desde que se construyó la autopista el gremio señaló que no hay retornos, además de los riesgos climatológicos del área en la que se construyó, insegura. Consideró que desde el inicio debió hacerse de tres carriles.



“Como en cualquier autopista de primer mundo, por la tarifa que cobran, debe haber señalamientos a diferentes kilómetros que estén avisando si hay accidente, retornos… esa es la demanda que hemos hecho a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y queremos que lo hagan con esta empresa”, subrayó Sandoval Garza.