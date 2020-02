Exige el Oscar competencia de cineastas

Escuchar Nota

Por primera vez en la historia, los cinco nominados a la estatuilla como mejor director también integraron la misma categoría en losy en losdurante esta temporada de premios. Lo anterior se debe a que el quinteto de nombres en la terna cuentan con una interesante y destacada trayectoria en el gremio cinematográfico a nivel mundial.De esta manera, no hay mejor termómetro que los resultados de estas premiaciones para conocer lo que podría suceder hoy en los 92 premios Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles.Quien se ha alzado con el Globo de Oro y el BAFTA por su trabajo en la dirección por 1917 es el británicoy aunque esto parece ser el mejor indicador, La Academia no tiene una tarea fácil, pues la constante en la categoría son las emblemáticas producciones que cada director encabeza, por eso sobresalen el surcoreanopor Parásitos ypor El Irlandés, además decon Joker ypor Érase una vez en... Hollywood.Aunque hay algunos críticos que lo colocan como la sorpresa de la lista, la realidad es que la producción a cargo deposee la calidad y el talento necesario para sobresalir en la gala de los Oscar, no en vano suma seis nominaciones.Por lo anterior, Parásitos se ganó su lugar de una forma legítima que ha sido puesta a prueba en esta temporada de premios en los que ha conseguido una decena de galardones. Con una mezcla de humor negro, el trabajo del director surcoreano critica las desigualdades de nuestra época, por lo que evoca una lucha por revertir el status quo.Quienes han seguido su carrera, mencionan que Bong ha dirigido películas distintas pero con elementos comunes, como la crítica social, el tema de la familia y un sentido del humor que aparece incluso en los momentos inesperados.A pesar de que su cine no es para todo los públicos, Parásitos le ha brindado a Bong Joon-ho el reconocimiento a nivel mundial, por lo que no parece descabellado pensar que puede ostentar el título de mejor director, a no ser por la enorme competencia que encabeza Mendes en la categoría.La historia que narra Mendes en 1917 es solo uno de los numerosos relatos que escuchó de su abuelo sobre la, lo que le permitió al cineasta británico incursionar como guionista, aunque la producción no sobresale precisamente por su libreto.Quienes han estado cerca desu increíble comienzo con American Beauty hace 20 años, hablan de que la idea de este proyecto de cine bélico siempre estuvo en la mente del director, pero fue hasta el año pasado que logró materializarse con la que es quizás la película más espectacular de 2019 y que además tiene 10 nominaciones de la Academia.La forma de narrar la historia en un falso plano secuencia, provoca que el espectador quede inmerso en la trama de dos soldados británicos, quienes tienen la encomienda de entregar un mensaje para suspender la ofensiva de un batallón adelantado del ejército inglés, ya que se trata de una trampa de los alemanes.El Oscar a Mejor Dirección para Sam Mendes es lo que todo mundo está esperando luego de que conquistara el Globo de Oro y el BAFTA en este rubro gracias a su trabajo, por eso su derrota frente a los otros candidatos podría ser sorpresiva, pero no muy escandalosa por el talento con el que cuentan los demás.Luego de la polémica durante su estreno por la supuesta apología a la violencia que contiene la historia del villano de Batman,aspira a consagrarse como director con el Oscar este domingo, tras su primera nominación de la Academia en esta categoría. Hace dos años formó parte del equipo de la galardonadaCon un profundo sentido social, Phillips optó por darle una vuelta a las tradicionales historias de héroes y villanos en Joker con una estética que, de acuerdo con los analistas, se asemeja más a los thrillers de los años 70 y que en esta gala de los Oscar cuenta con 11 nominaciones.El cineasta colocó en la agenda temática la salud mental y la segregación que viven quienes padecen este tipo de enfermedades, como el caso de, quien es llevado al límite por el contexto en el que vive. Eso convierte a Joker en una de las películas más polémicas del año que deja, para la historia, escenas emblemáticas, como el primer plano en el espejo, el baile en las escaleras y la intervención en un talk show televisivo.Con sus 49 años, se trata del director más joven nominado en esta categoría, una distinción que no se debe solo por atreverse a crear una obra subversiva, sino también por su poderoso trabajo de puesta en escena. Obtener el Oscar sería una gran sorpresa, pero todo parece indicar que este año Phillips no lo conseguirá.Con una producción que acumula 10 nominaciones en esta edición, Tarantino va por su tercera estatuilla, pero por la primera como director, pues en 1995 consiguió el premio por mejor guion original gracias a, categoría en la que repitió el galardón en 2013 con Django.De esta manera, el reconocido director norteamericano llega a su tercera nominación como mejor director tras aparecer en la contienda en 1995 con Pulp Fiction y en 2010 conSus seguidores puntualizan que durante su trayectoria, Tarantino ha honrado a los géneros que más disfruta; el western, kung-fú y el bélico, por eso cobra sentido que una de sus mejores obras hablara sobre el cine en sí mismo y su desarrollo, como lo hace enSería interesante que La Academia reconociera a Tarantino este año con el trabajo en el que habla sobre las luces y las sombras de Hollywood. Sin embargo, acceder al galardón en esta edición no parece sencillo por los candidatos que se encuentran a su lado.Con esta aparición, el director neoyorkino llega a su novena candidatura por el Oscar a Mejor Dirección, quedando a tres nominaciones de alcanzar a, el líder histórico de la categoría.La estadística no es para menos, pues de sus últimas siete películas, cinco han alcanzado su boleto para estar en la gala de la Academia y en esta ocasión El Irlandés cuenta con 10 nominaciones.Para los críticos, esta obra del veterano cineasta contiene todos los elementos que habrían de esperarse de una película de gangsters: voz en off, miradas a cámara, humor negro y la explotación puntual de la violencia, y aunque el trabajo visual es más discreto, Scorsese muestra su talento en importantes momentos de la trama, como el plano secuencia que abre la película.Consolidado como uno de los grandes directores contemporáneos, Martin Scorsese solo ha alzado la estatuilla como mejor director en 2006 gracias a Los Infiltrados. No obstante, por la terna en la que se encuentra, este año parece estar más alejado de su segundo Oscar como mejor director que de conseguirlo.