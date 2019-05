Exige formalidad a los legisladores

El auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, dijo que los diputados no deben legislar a través de los medios, al referirse a las acusaciones que han hecho los legisladores panistas respecto a la supuesta omisión de presentar denuncias derivadas del informe correspondiente al ejercicio 2017.“No tengo fecha ni tengo formato todavía. La comisión lo está discutiendo todavía. Para empezar, yo soy un órgano del Poder Legislativo, yo no entiendo por qué los diputados están legislando por los medios”.Desde la presentación del informe, los legisladores panistas, particularmente Juan Antonio García Villa y Marcelo Torres Cofiño, han insistido en que el auditor ha sido omiso al no presentar denuncias por los recursos que no han sido solventados y que corresponden al ejercicio 2017 de todos los órganos e instituciones que ejercen recursos públicos.