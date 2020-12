Exige INE a AMLO no meterse en proceso electoral

Escuchar Nota

"A todos los servidores públicos, y de manera destacada, al Presidente y su vocero, les dijimos: a fin de que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcándose, la prohibición de aprovechar los canales oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales o inmiscuirse en cuestiones de esta índole", recordó la consejera Adriana Favela.

"Es momento de emitir una tutela preventiva para que desde la Presidencia de la República, y con ese ejemplo cualquier otro puesto de responsabilidad, sean gobernadores, presidentes municipales, se abstengan de estar opinando y siendo actores del proceso electoral.

"Ellos ya fueron actores del proceso que les permitió llegar a sus cargos, pero la Constitución prohíbe que los gobernantes sean parte de la contienda política", apuntó Murayama.

Ante la omisión delde no involucrarse en el proceso electoral, el(INE) aprobó medidas para obligar al Primer Mandatario a no hablar de la contienda de 2021.La Comisión de Quejas del órgano electoral resolvió una queja delcontra los comentarios del Jefe delsobre la alianza a la Gubernatura de estos partidos con el PRI en varios estados del País.Se aprobó emitir una "tutela preventiva", para exigir a López Obrador, por los canales oficiales, abstenerse de realizar comentarios sobre el proceso electoral en curso, de lo contrario estaría violando elDurante la sesión, los consejeros advirtieron que en julio, al discutir el pronunciamiento del Mandatario federal sobre el supuesto(BOA), se le hizo un llamado público a López Obrador de no inmiscuirse en temas electorales.Sin embargo, ella, y sus compañeroscriticaron que el Presidente siga metiéndose en el proceso electoral, aprovechando los canales oficiales para ello.Durante una gira por, la semana pasada, el Mandatario federal descalificó la alianza entre el PRI y PAN a la Gubernatura de ese Estado, y alertó a los ciudadanos sobre la importancia de las elecciones de 2021, pues no sólo se renovarán 15 Gubernaturas, también laDías después, reiteró el tema en su conferencia mañanera.El también presidente de la Comisión recordó que la ley cambió ante las quejas del propio López Obrador, pues en su campaña presidencial de 2006, el entonceslanzó frases en su contra, por lo que le corresponde respetar laZavala coincidió en que es necesario aplicar la medida pues elestá en curso, varios estados están en precampaña y en lo federal está por iniciar, por lo que cualquier acción del Presidente, por el cargo que ostenta, puede tener repercusiones."Los partidos están viendo las formas en cómo se van a participar los partidos políticos en la elección, los servidores públicos no tienen por qué pronunciarse sobre eso, si en bueno o malo. No, ellos tienen un deber de neutralidad", añadió.