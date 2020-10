Exige INE frenar campañas en Morena

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) exigió ayer a Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo frenar su promoción personalizada, pues, además de ser ilegal, la campaña está prohibida en el proceso interno de Morena.



La Comisión de Quejas del órgano electoral aprobó medidas cautelares para que ambos candidatos a la dirigencia del partido eliminen de sus redes sociales la difusión de sus aspiraciones.



El Instituto dio un plazo de 12 horas, una vez notificados, para eliminar la propaganda, y en el caso de espectaculares 24 horas.



Las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala exigieron que no solo bajen las páginas o promoción específica solicitada, sino que no abran o suban nuevas publicaciones.



Informaron que varias páginas se dieron de baja, pero otras se mantienen activas, y varias de estas tienen como contacto a Mario Delgado, por lo que es evidente que él tienen relación con él.



Por ello, Zavala aseguró que los aspirantes “no han querido ver” que el método es una encuesta, y no necesita una campaña, por lo que en su calidad de servidores pública están violando la ley.