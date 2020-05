Exige Oposición retirar iniciativa de superpoder

Escuchar Nota

"Una vez más llamamos a la mayoría al diálogo y la construcción de acuerdos amplios, que surja en la pluralidad de las distintas fuerzas políticas, y que lleve a la construcción de un paquete integral para enfrentar esta crisis", expresó la también vicepresidenta del Senado.

"Si verdaderamente tienen la disposición de revisarla, que retiren esa iniciativa, que es anticonstitucional, que atenta contra el Estado de Derecho y contra la división de Poderes", dijo.



"Y entonces sí, que se sienten con todas las fuerzas políticas para que se pueda construir una revisión integral al paquete económico, que contemple el ingreso, que contemple el gasto, que contemple la deuda y que contemple, sobre todo, un paquete de medidas específicas para ayudar a la gente a preservar el empleo, a cuidar sus ingresos, a tener seguridad, no sólo seguridad en su salud, sino seguridad en su patrimonio y en su futuro".

"Vamos a seguir cohesionados, a seguir trabajando en bloque, que no es de Oposición, sino de contención y que ha funcionado, para eso es, tenemos la razón de que no era la iniciativa una iniciativa acorde a la Constitución", señaló.



"Están visualizando parcialmente el problema, enfocándose en el gasto, mientras que lo que se tiene que hacer es tener una visión integral para analizar el Paquete Económico en su conjunto", explicó.



"El Gobierno hoy tiene un problema de 300 mil millones y no saben cómo resolverlo. ¿Cómo se resuelve ese problema? Con esta iniciativa no".

"Visualizando como instrumento adicional la política de deuda en su conjunto, porque hoy son 300 mil y serán 700 mil millones al fin del año, 700 mil millones de pesos, el hueco que el Gobierno tendrá que ver cómo lo resuelve", comentó.



Indicó que el grupo de contención tiene voluntad de diálogo y pidió respeto al Poder Legislativo porque los "diputados y senadores no son floreros".



"Si tienen voluntad de diálogo, retiren eso y vamos a discutir algo de fondo. Que retiren esa iniciativa, ya se dieron cuenta que está mal, pues ya llévensela", emplazó.

y a Morena el retiro de la iniciativa que busca incluir en la ley el concepto de emergencia económica y que da a Hacienda amplios poderes para reasignar el Presupuesto de Egresos.Luego que Morena declinó en su intención de proponer un periodo extraordinario de sesiones, con el argumento de que no era recomendable convocar en el pico mayor de la epidemia de Covid-19, el bloque de diputados y senadores de los cuatro partidos llamó de nuevo a un acuerdo nacional para afrontar la crisis económica del País en forma plural e incluyente.También expresaron que el grupo seguirá unido y firme, y mostraron la frasemanifestó que ante un periodo extraordinario, Morena se topó con un bloque de Oposición fuerte, unido y sólido que no está dispuesto a facilitar la aprobación de iniciativas que atenten contra la Constitución, aunque pretendan disfrazarlo argumentando recomendaciones sanitarias.Convocó al Presidente y a Morena a construir un acuerdo nacional para proteger la vida, la salud y el ingreso de las familias.La senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu respondió a Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, que deben demostrar su disposición al diálogo y a los acuerdos para lograr una propuesta legislativa que atienda la crisis económica.El senador del PRD Miguel Ángel Mancera advirtió que hoy el Presidente sí tiene en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria los instrumentos para atender la emergencia por la reducción de ingresos, por lo que debe ajustarse con lo que dice la ley vigente., remarcó que el problema del Gobierno no es cómo reasignar el gasto, sino que se le cayeron los ingresos.Se resuelve, añadió, revisando toda una política de ingreso y una orientación del gasto., demandó que Morena deje de proponer salidas inconstitucionales para justificar el decreto presidencial de recortes al gasto."Presenten otra iniciativa, discutámosla en conjunto; démonos el tiempo necesario, vayamos a discutir cómo impulsar y cómo cristalizar un acuerdo nacional para que de manera conjunta, con todos los representantes de los distintos sectores, vayamos a enfrentar esta crisis de salud y esta crisis económica", dijo.festejó que pudo detenerse la propuesta inicial del Presidente, pero consideró que ahora debe aprobarse un nuevo acuerdo y dejar de lado los intentos de darle más facultades.