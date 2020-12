Exige PAN garantizar oxígeno para convalecer en casa

Escuchar Nota

"Muchas familias la están pasando mal económicamente, no tienen empleo, no encuentran un lugar en los hospitales y todavía deben pagar hasta 40 mil pesos por un tanque de oxígeno, es injusto y esa responsabilidad debe asumirla López Obrador en vez de pagarle vacaciones en México a médicos cubanos o mantener sus estadios de béisbol que tanto impulsó", reclamó el legislador.



"Los Secretarios de Salud y de Hacienda, Jorge Alcocer y Arturo Herrera, deben buscar los mecanismos legales para concretar una agenda de política pública que haga posible que personas contagiadas por este virus reciban tanques de oxígeno y puedan recuperarse en casa sin costo alguno.



"Esto para que, al igual y como pasa con medicamentos, los tanques de oxígeno sean catalogados dentro del cuadro general médico y proporcionados a la población que lo necesita", argumentó el legislador.



"Nos regresó el dinero extraordinario para contratar médicos, nos rebotó las propuestas de ayudar al IMSS e ISSSTE, ahora que más gente muere, no vemos al presidente sensibilizarse con quienes tienen esperanza de vida y sus familias", apuntó.



.- El diputadoexigió alque se garantice a la población el acceso a oxígeno para enfermos deque aún no llegan a una situación crítica, pero que tienen problemas de oxigenación y se encuentran en sus domicilios.El legislador por la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México consideró que eldebió considerar el abastecimiento del oxígeno para pacientes que se están recuperando en sus casas, ante la saturación en los hospitales.Tras recibir diversas denuncias por medio de redes sociales de quienes tienen enfermos graves a causa del, el legislador delacusó que hay "cerrazón" en las autoridades para dotar de tanques de oxígeno a la gente en sus domicilios.Acusó que el Gobierno delrompió el precepto básico y constitucional de velar por la salud de los mexicanos al no ofrecer calidad en los servicios, limitar recursos y eliminar esperanzas para los pacientes, que tienen miedo y pánico de no poder sobrevivir.Dijo que elha hecho diversas propuestas para fortalecer la atención médica, pero han sido rechazadas porsin considerar su utilidad.Propuso que de las subastas que hace la Federación de lo confiscado al crimen organizado, se invierta en comprary distribuirlos en los hospitales que más lo necesitan para salvar a sus pacientes.Recordó quelleva más denúmero que se pudo haber evitado, afirmó, de haber habido voluntad y dejando atrás ideologías políticas.