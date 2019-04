Exige priista renuncia de Ruiz Massieu

Adolfo Ramírez Arana, aspirante a la dirigencia estatal del PRI en Veracruz, exigió la renuncia de la líder nacional de ese partido Claudia Ruiz Massieu, por presuntamente por favorecer a su rival Marlon Ramírez en esa contienda interna."Hoy nos rige una elección interna contra la ley, nos dan un padrón amañado en donde militantes dados de alta no podrán votar porque le metieron mano, el CEN ha sido cómplice de una serie de trampas con un padrón que es apócrifo, ilegítimo, no es un padrón certificado", acusó el priista en conferencia de prensa en Xalapa.Indicó que, aunque existe un padrón de unas 160 mil personas, éste fue "rasurado" para sacar a unos priistas y meter a otros ante el INE con la finalidad de "cargar los dados" a su rival político."Vengo a pedir la renuncia de Claudia Ruiz Massieu, que saque las manos del proceso y que no sea cómplice de esta serie de trampas que van a acabar con el PRI en el País; no pueden darse estos ejercicios dizque democráticos cuando están haciendo trampa de antemano y van contra las leyes", reprochó el ex Edil de Paso de Ovejas y ex diputado local en el sexenio de Javier Duarte.Ramírez Arana impugnó ante la Comisión de Procesos Internos del PRI las anomalías denunciadas en el padrón; no obstante, acusó que sus señalamientos han sido ignorados.Su contrincante, Marlon Ramírez, es regidor del Municipio de Veracruz y ex funcionario en distintos cargos con Javier Duarte y Fidel Herrera.