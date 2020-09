Exigen a AMLO no ser tapadera en caso Macuspana

Escuchar Nota

“No se puede hacer a un lado la exigencia de que investigue lo sucedido, si no entonces ¿por qué renunciaron el Alcalde y los síndicos, incluida la cuñada del Presidente?”, dijo.

“Hay que irse a fondo en las investigaciones, con las auditorías correspondientes que haga el Congreso del Estado, que se regrese al pueblo lo robado por esa banda de delincuentes, encubiertos por la familia real y que se les castigue con todo el peso de la ley, el buen juez por su casa empieza”.

“¿Otra vez el Presidente no va a decir ni pío?”, cuestionó sobre el hecho de que el Presidente tampoco hizo nada ante los videos de su hermano recibiendo sobres de dinero en Chiapas.

“Ya son muchos casos de cercanos a López Obrador involucrados en casos de corrupción. Ya es tiempo que el Presidente se haga cargo de los suyos”, señaló.

