Exigen a AMLO que cesen ‘detenciones’ de niños migrantes

Afuera de Palacio Nacional, esta mañana, integrantes de agrupaciones y colectivos defensores de migrantes exigieron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que cese las “detenciones” de niños en estaciones migratorias.Con pancartas en las que se leía “Ninguna niña o niño migrante debe ser detenido en estaciones migratorias”, “Alto a la detención de la niñez migrante y sus familias”, “Alto a la violencia contra niños y niñas migrantes, ningún ser humano es ilegal” y “ni una muerte más”, lamentaron el deceso, esta semana, de una niña guatemalteca que se encontraba en la estación migratoria de Iztapalapa.En entrevista, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) dijo que detener a niños va en contra de lo que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y dijo que aunque el gobierno mexicano habla de derechos humanos, su política migratoria de contención y deportación se asemeja a la de Estados Unidos.Expuso que desde enero a mayo, en Estados Unidos y México han muerte seis niños migrantes, cinco en Estados Unidos y una niña en el país.Los manifestantes se situaron en una de las puertas de Palacio Nacional que dan a la calle Moneda con esquina Licenciado Verdad. Allí gritaron diversas consignas. “¡Niños migrantes en libertad!, “¡Es detención, no es alojamiento!” y “¡No murió de amor, la migra lo mató!”.Kuhner dijo que “48 estaciones migratorias existentes deben cerrarse” y acotó que en esos espacios hay hacinamiento, los migrantes no tiene acceso a una adecuada alimentación y atención de salud, por ello las fugas que han ocurrido en las últimas semanas.Junto a esta protesta, se manifestaron integrantes Comité Eureka, Hasta encontrarlos. Rosario Piedra indicó que solicitaron por escrito al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas una audiencia dar seguimiento a la propuesta de establecer una “comisión de la verdad, estamos en espera, no podemos decir que no ha habido nada. La petición se hizo en agosto”.Maria Concepcion Ávila González, hermana de Jesús Ávila González, estudiante el IPN y desaparecido en 1974 expuso que Eureka busca a “600 detenidos desparecidos políticos” y sostuvo que “estuvimos reunidos para exigir a López Obrador a que nos ayude a encontrarlos”.