Exigen a Ebrard explicar acuerdo migratorio

El presidente @lopezobrador_ tiene que explicar si el pacto con #KushnerEnLoOscurito incluye detener el tráfico ilegal de armas de #EUA a #México, o solo el que nosotros seamos receptores temporales de migrantes deportados que esperan se resuelva su solicitud de asilo. — Marko Cortés (@MarkoCortes) 8 de junio de 2019

La buena noticia es que no habrá aranceles. La mala noticia es que Trump está complacido, eso significa que México se acaba de convertir en el muro fronterizo que tanto necesitaba para sus aspiraciones de reelección. https://t.co/SbNsCUeBrX — Verónica Delgadillo (@VeroDelgadilloG) 8 de junio de 2019

Representantes del PAN, PRD y MC acusaron que México se doblegó en las negociaciones con Estados Unidos para evitar aranceles a partir del lunes y pidieron que el Canciller Marcelo Ebrard rinda cuentas de los acuerdos migratorios con ese país.El presidente del PAN, Marko Cortés, aseguró que la soberanía y la dignidad de México han sido lastimadas."Es positivo para el país que no haya nuevos aranceles a productos mexicanos. El @GobiernoMX tiene mucho qué explicar sobre los términos del acuerdo negociado", señaló en un tuit.Acusó que parece que los Presidentes usaron el miedo de sus pueblos para llegar a un acuerdo."#México el económico y #EUA el migratorio, en un pleito arreglado donde @GobiernoMX fue obligado a cumplir con el despliegue de un muro militar en el sur", expresó.El dirigente del PRD, Ángel Ávila, pidió la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ante legisladores para detallar los resultados de las negociaciones."@m_ebrard debe comparecer en el @senadomexicano para explicar la rendición y sumisión ante una potencia extranjera presidida por @realDonaldTrump", advirtió."Un Gobierno de 'izquierda' que se dice defensor de la Soberanía no puede aceptar que se le dicte su comportamiento desde Washington".En tanto, la fracción de diputados del PAN reclamó saber los alcances del acuerdo con EU."Los mexicanos tenemos derecho a conocer los detalles del acuerdo anunciado ayer entre México-Estados Unidos. Esperamos que por supuesto sean justos, equitativos y de beneficio para la solución de fondo de los problemas que nos son comunes", mencionó la bancada blanquiazul.La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, indicó que es una buena noticia que no habrá aranceles, pero la mala, dijo, es que Trump está complacido."Eso significa que México se acaba de convertir en el muro fronterizo que tanto necesitaba para sus aspiraciones de reelección", cuestionó.La coordinadora del PRD, la diputada Verónica Juárez, acusó que el Gobierno de López Obrador claudicó de manera vergonzosa ante las exigencias de Trump."No fue una negociación, fue una rendición incondicional", consideró."La Guardia Nacional ya no será utilizada para proteger a las y los mexicanos, como aprobó el Congreso de la Unión, sino para atender las exigencias de Trump".Acusó que la declaración conjunta que México firmó es una "alineación con la visión retrógrada, xenófoba y violatoria" de los derechos humanos contra los migrantes que el Presidente norteamericano lleva a cabo en su país.Señaló que es vergonzoso que el Gobierno federal haya aceptado todas y cada una de las exigencias planteadas por el Mandatario republicano en el tema migratorio, en afán de evitar la imposición del incremento progresivo de aranceles a productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos.También dijo que se aceptaron acuerdos que son contrarios a la política migratoria que históricamente México ha defendido."Al aceptar estas condiciones, México retrocede respecto a la visión de seguridad humana y nos alineamos con la agenda electoral de Donald Trump, que en la búsqueda de su reelección presidencial recurre de nueva cuenta a la xenofobia contra las y los migrantes, particularmente con los connacionales que radican en Estados Unidos".