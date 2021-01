Exigen a Gobierno fundamentar denuncia contra DEA

Escuchar Nota

"Acción Nacional le pide al Gobierno de México que acredite la denuncia contra la DEA, porque debe existir una colaboración para combatir la delincuencia organizada", demandó Marko Cortés, dirigente del partido.



"Le exigimos al Gobierno federal que nos diga exactamente de qué se trata su señalamiento respecto a que fueron inventados los elementos en contra del General, porque se está poniendo en juego la credibilidad de una gran institución y tiene que ser aclarado".



"Estados Unidos y México tienen que mantener una relación binacional sana, de colaboración y está iniciando con el pie izquierdo la relación con el nuevo Presidente de los Estados Unidos y eso no es bueno con los mexicanos".



"Este Gobierno conforme dice una cosa dice otra", manifestó el líder nacional panista.



"Que no se obstruya a los Gobiernos estatales ni a la iniciativa privada para que también se pueda suministrar, de forma adecuada, esta vacuna ya autorizada por la Cofepris", exhortó.



Ciudad de México.- La dirigencia nacional del PAN pidió al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador fundamentar la denuncia contra la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), respecto a que fabricó pruebas contra el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos.señaló que la relación entre, quien tomará el cargo el 20 de enero, inicia mal.cuestionó que la Federación gobierna al estilo, pues primero dijo que investigaría al General, detenido en, y posteriormente fue exonerado por laactual, indicó, dejó de combatir la delincuencia y por lo tanto no solo no hay detenciones de líderes del narco, sino que tampoco hay decomisos.Por otro lado,insistió en que la Federación debe transparentar los contratos de la, así como el programa de vacunación y que la aplicación se lleve a cabo sin tintes políticos.