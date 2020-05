Exigen a la SCJN anular ‘Ley Bonilla’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La reforma aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el mandato del Gobernador Jaime Bonilla, atenta contra la prohibición de modificar las normas electorales y el principio de no aplicación retroactiva de las leyes.



Así lo establece el proyecto de sentencia del Ministro Fernando Franco que propone anular los cambios a un artículo transitorio de la Constitución estatal por el que Bonilla gobernaría hasta octubre de 2024, no obstante haber sido electo para el periodo 2019-2021.



Además, considera, viola los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección y derecho al voto.



Si bien el Ministro se reconoce que los congresos locales pueden aprobar periodos menores de seis años para sus gobernadores, se determina que esa libertad no implica que puedan violar el derecho del elector de conocer para qué cargos y qué periodo elige a los candidatos.



El senador morenista Germán Martínez exigió a la Suprema Corte de Justicia anular la extensión de mandato del Gobernador de Baja California.



El exdirigente panista reclamó una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) a los diputados del Congreso bajacaliforniano que en julio del año pasado aprobaron la polémica extensión del mandato de dos a cinco años.