Exigen auditoría a Conaza y Conafor

El Gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, debe auditar en papeles y en campo a la Conaza y Conafor, porque los millonarios recursos que manejaron no llegaron a las comunidades rurales para quienes más lo necesitaban.Armando Mata Valdez, presidente del Comité Estatal de Dorados de Villa, afirmó que en esas dependencias también hubo huachicoleo del erario, en las pasadas administraciones federales y ahora es momento de investigar y castigar a los responsables.“Existió huachicoleo en Conafor y en Conaza, seguro que existe. Fueron 30 años que estuvimos abandonados y se hicieron nuevos ricos, pero a los campesinos no nos dejaron crecer”, aseguró.En su momento, señaló, funcionarios fueron señalados de distribuir el presupuesto en beneficio de amigos o para financiar proyectos personales.“La Comisión Nacional de Zonas Áridas, en los últimos años, benefició a los puros poderosos, la prueba está en las noticias que no tiene caso mencionar, que el recurso de Conaza era para los grandes posesionarios y grandes latifundistas, y el ejido llegaban migajas”.“El titular anterior, Abraham Cepeda, apoyó a sus amigos y conocidos injustamente, los apoyó de más, y a los verdaderos campesinos nos dio muy poquito, nos dejó fuera a todos los del sector social”.Conaza manejó proyectos de captación de agua, manejo de ganado, praderas y cercos que concentró en unos cuantos. Añadió que en la Comisión Nacional Forestal ocurrió algo similar. Por ello, el Gobierno debe auditar ambas dependencias y no dejarse engañar por lo que hay en papeles, sino hacer investigación de campo.