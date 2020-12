Exigen autorizar prostitución para zona de tolerancia

Escuchar Nota

“Aquí se trata de ganar-ganar. Si todos ponemos algo de nuestra parte, claro que podemos ofrecer los servicios sexuales. Los caballeros también que usen cubreboca y mascarilla: como dicen por ahí, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar ¿usted me entiende?”.

“Si llegan a autorizar el servicio de cuartos ojalá y no se les ocurra exigir la toma de temperatura con esos aparatitos, como en las tiendas”.

En una inusual protesta realizada a las afueras de la zona de tolerancia, un grupo de sexoservidoras a gritos y con pancartas en mano exigieron alautorizar el sexoservicio pues la clientela lo reclama como un derecho humano al ejercicio y disfrute pleno de la sexualidad., quien se cataloga como especialista en el tubo-tubo y otros secretos íntimos, aseguró que es injusto lo que están sufriendo los clientes pues desde que inició la pandemia no pueden gozar de la compañía de las mujeres que trabajan en aquel lugar., otra sexoservidora, aseguró que abrir solo los teibols con servicio de restaurante no tiene chiste, pues ni siquiera pueden bailar y quienes acuden a esos antros, no van en busca de comida.