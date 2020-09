Exigen bono de $80 mil consejeros del Infonavit

Escuchar Nota

"Ya quisiera cualquier trabajador que aporta al Fondo de Vivienda recibir estos montos de más de 80 mil pesos por cada una de las reuniones de Consejo", expuso.

"Yo puedo tomar una decisión personal, no por otras personas que están en la condición que usted nombra y que han estado así durante mucho tiempo; no quiere decir que eso esté bien, pero tampoco que esté mal", dijo.

El Consejo está formado por 10 representantes sindicales, 10 del Gobierno y 9 empresarios.En la 121 Asamblea General Ordinaria del Infonavit, realizada de manera virtual, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, propuso que, a más tardar en diciembre, se establezca que la participación en el Consejo sea honorífica y no haya pago.Aceves del Olmo pidió que la decisión sea tomada de manera individual y no por una orden.El dirigente, quien ha faltado a varias reuniones pero ha cobrado el bono, argumentó que sus ausencias han sido por motivos de salud pero eso no lo exime del pago.